Slovenky po úvodnej dvojhre prehrávajú. Schmiedlová uhrala iba päť gemov

Anna Karolína Schmiedlová: "Je to ťažké hodnotiť, nehrala som optimálne. Súperka hrala veľmi dobre, agresívne. Nevedela som sa dostať do výmen. Snažila som sa ju trochu dostať do pohybu, aby bola pod tlakom, ale nepodarilo sa mi to. Nedokázala som jej vzdorovať tak, ako som si predstavovala. Bolo to o tom, či jej to bude padať do kurtu alebo nie. Musím uznať, že Camila bola dnes lepšia hráčka a zvíťazila zaslúžene."

Camila Giorgiová: "Odohrala som skvelý zápas, bez nejakých výkyvov. Fungovalo mi podanie a veľmi dobre som sa na dvorci pohybovala, čo je veľmi dôležité pre moju hru. Bol to úplne iný zápas ako na Australian Open, kde fúkal nepríjemný vietor. Teraz boli iné podmienky, hrali sme v hale. Koncentrovala som sa na seba a na svoj výkon, rovnako pristúpim aj k sobotňajšiemu duelu s Viktóriou Hrunčákovou."