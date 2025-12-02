Murray vyzdvihol spoluprácu s Djokovičom. V Austrálii hral neuveriteľne, povedal

Andy Murray povedal, že jeho šesťmesačné pôsobenie ako tréner Novaka Djokoviča bola cenná skúsenosť, aj napriek sklamaniu z toho, že ich vysoko sledované spojenie neprinieslo žiadny titul.
Trojnásobný grandslamový šampión Murray sa pridal k Djokovičovmu trénerskému tímu v novembri 2024, po tom, čo ukončil svoju kariéru na olympiáde v Paríži.
Dvojica však ukončila spoluprácu v máji, krátko pred tohtoročným Roland Garros.
„Keď sa na to spätne pozerám, som rád, že som to urobil,“ povedal Brit Murray v podcaste The Athletic’s The Tennis Podcast.
„Bol som do toho naplno ponorený. Ešte pred prijatím práce som mal naplánovanú lyžiarsku dovolenku a vysvetlil som mu to.
Ale sedel som tam o jedenástej večer, pozeral som videá z jeho zápasov v Austrálii a upravoval som videá, aby som mu ich poslal.“
Pod Murrayho vedením Djokovič zdolal Carlosa Alcaraza a postúpil do semifinále Australian Open, no 24-násobný grandslamový víťaz utrpel zranenie hamstringu a po jednom sete proti Alexandrovi Zverevovi skrečoval.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Zverev
„To, čo sa stalo v Austrálii so zranením, bolo nešťastné, ale videl som ho tam hrať neuveriteľný tenis,“ povedal Murray.
„Po tom zranení to boli preňho určite náročné mesiace, ale myslím, že aj pre celý tím a nás všetkých. Takže áno, bol som sklamaný.
Pravdepodobne sme nedosiahli výsledky, aké by som si preňho želal.“
Murray povedal, že by bol otvorený novej trénerskej úlohe, keďže počas pôsobenia pri Srbovi získal veľa skúseností.
„Myslím si, že je dôležité, aby tréner prinášal dobrú energiu,“ dodal 38-ročný hráč.
„Ak by som ešte niekedy trénoval, pracoval by som na tom a snažil sa v tom byť lepší.“