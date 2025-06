Spolupráca s Djokovičom nevyšla, no Murray nevylúčil, že bude v trénerskej kariére pokračovať

Tridsaťosemročný Murray, ktorý ukončil kariéru po olympijských hrách 2024 v Paríži, odštartoval spoluprácu s Djokovičom vlani v novembri, no vydržala im iba do mája.

„Urobil by som to znova. Ale nemyslím si, že sa to stane hneď. Neplánoval som ísť trénovať hneď po skončení hráčskej kariéry, ale bola to celkom jedinečná príležitosť.

Bola to šanca učiť sa od jedného z najlepších športovcov všetkých čias. Výsledky neboli také, aké sme chceli, ale skúsili sme to," povedal.