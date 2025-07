Päť setov psychickej bolesti. Svetová trojka otvorene hovorí, že potrebuje pomoc

Tretí nasadený Zverev a Rinderknech začali zápas v pondelok, no za stavu 1:1 na sety bol prerušený. Po jeho obnovení v utorok na rozpálenom centrálnom dvorci však Francúz napokon vydrel víťazstvo 7:6 (3), 6:7 (8), 6:3, 6:7 (5), 6:4.

Pre Zvereva to bola prvá prehra v úvodnom kole grandslamového turnaja od Wimbledonu 2019 a stále tak zostáva bez jediného grandslamového titulu, hoci ich odohral už 38.

Nemyslím si, že problémom je tenis. Je to niečo iné, čo momentálne musím nájsť v sebe. Je pre mňa ťažké vám to vysvetliť, pretože sám zatiaľ nemám odpovede.“

Cítim sa veľmi, veľmi sám a osamelý… a je to pocit, ktorý vôbec nie je príjemný. Nikdy som sa tak predtým necítil.

„Mentálne s tým bojujem. Hovorím to už od Australian Open. Neviem… Snažím sa nájsť spôsob, ako sa dostať z tejto diery, ale stále sa v nej ocitám späť.

Zatiaľ čo predtým sa mu darilo tieto problémy od tenisového kurtu oddeľovať, v utorok priznal, že možno bude potrebovať odbornú pomoc.

„Možno prvýkrát v živote to naozaj budem potrebovať (terapiu). V živote som už prešiel mnohými ťažkosťami, ale nikdy som sa necítil takto prázdny. Chýba mi radosť… radosť zo všetkého, čo robím,“ priznal Zverev, ktorý naposledy získal titul v apríli.

„Nie je to nutne len o tenise. Chýba mi radosť aj mimo kurtu. Aj keď vyhrávam… už to nie je ten pocit šťastia, aký som mával, keď som bol nadšený a nad oblaky.

Teraz tam ten pocit jednoducho nie je. A to je prvýkrát v mojom živote, čo to takto cítim.“

Nedokázal premeniť ani jeden z deviatich brejkbalov

Zverevove psychické trápenia sa počas zápasu s Rinderknechom prejavili opakovane. Nemec nedokázal premeniť ani jeden z deviatich brejkbalov, ktoré si vypracoval, a dokonca stratil podanie napriek tomu, že v geme viedol 40:0.

Napriek vlastným problémom však nechcel vziať zásluhy svojmu súperovi, 72. hráčovi svetového rebríčka.

„Odohral fantastický zápas. Nie som si istý, či vôbec niekedy v živote zahral taký výkon,“ uznal 28-ročný Nemec.

„V piatom sete som mal pocit, že ho mám na lopate… no v niektorých momentoch som hral príliš defenzívne. Stratil som servis z vedenia 40:0… bola to moja chyba. Mal som to vo svojich rukách.