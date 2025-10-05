Zverev sa pustil do organizátorov: Zvýhodňujú Alcaraza a Sinnera. Federer súhlasí

ŠANGHAJ. Svetová trojka Alexander Zverev obvinil riaditeľov turnajov z úmyselného spomaľovania povrchov, aby pomohli Carlosovi Alcarazovi a Jannikovi Sinnerovi uspieť na všetkých typoch dvorcov. Nemec v sobotu vyhlásil, že tenisu chýba rozmanitosť a že by sa mala vrátiť.
Zverev o tom hovoril na turnaji Shanghai Masters, kde sa ho pýtali na rýchlosť dvorcov počas tejto sezóny — zmenu, ktorú si všimol aj švajčiarsky velikán Roger Federer, ktorý tiež poznamenal, že povrchy sú pomalšie.
Federer uviedol, že pomalšie dvorce umožňujú hráčom hrať rovnakým štýlom na antuke, tráve aj harde, a dodal, že by rád videl, ako sa Alcaraz a Sinner prispôsobia rýchlym podmienkam.
Zverev s ním nielen súhlasil, ale zároveň poslal provokatívny odkaz organizátorom turnajov:
„Neznášam, keď je všetko rovnaké, a viem, že riaditelia turnajov sa uberajú týmto smerom, pretože samozrejme chcú, aby sa Jannikovi a Carlosovi darilo na každom turnaji – a to im vyhovuje,“ povedal Zverev v rozhovore na kurte.
„Som na okruhu už 12 rokov a vždy sme mali rôzne povrchy. Vždy boli turnaje, ktoré ste mali radi, a také, ktoré vám až tak nesedeli.“
Španielsky tenista Alcaraz má už šesť grandslamových titulov, Sinner štyri. Obaja si medzi sebou rozdelili posledných osem veľkých turnajov.
„Kedysi sa nedalo hrať rovnakým štýlom na tráve, harde a antuke. Dnes sa dá hrať takmer rovnako na každom povrchu, a to sa mi nepáči, nie som toho fanúšik,“ dodal Zverev, ktorý ešte nezískal grandslamový titul.
„Myslím si, že tenis potrebuje rôzne herné štýly. Potrebuje trochu rozmanitosti a tú momentálne postrádame.“
Zatiaľ čo Alcaraz sa z turnaja v Šanghaji odhlásil pre zranenie členka, druhý nasadený Sinner spolu so Zverevom postúpili do ďalšieho kola.
Keď sa Taliana spýtali, či sa dvorce zámerne spomaľujú v jeho prospech a v propsech Alcaraza, odpovedal diplomaticky:
„Ja ani Carlos netvoríme dvorce. Nie je to naše rozhodnutie,“ povedal.
„Snažíme sa prispôsobiť každej situácii. Stále mám pocit, že každý týždeň je to trochu iné. Hral som výborný tenis aj na rýchlych dvorcoch. Ale ja dvorce nevytváram – len sa snažím prispôsobiť a hrať čo najlepší tenis, a to je všetko.“