    Nemecká tenisová legenda sa obula do Zvereva: Svetová trieda vyzerá ináč

    Alexander Zverev. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. okt 2025 o 17:10
    Nemecký tenista je aktuálne tretí v rebríčku ATP.

    BERLÍN. Legendárny nemecký tenista Boris Becker sa obul do svojho krajana Alexandra Zvereva a skritizoval jeho momentálnu formu.

    Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu stále čaká na prvý grandslamový titul, vo svetovom rebríčku ATP je tretí s výraznou stratou na Španiela Carlosa Alcaraza a Taliana Jannika Sinnera.

    „Vlani to vyzeralo, že Sascha by mohol s nimi drať krok, no na základe jeho výsledkov v tejto sezóne musím konštatovať, že svetová trieda vyzerá ináč.

    Nič sa nedeje ani v jeho hráčskej lóži, nepristúpil k žiadnym zmenám. Stále sú tam jeho otec s bratom, tie isté tváre," citovala slová Beckera agentúra DPA

