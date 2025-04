Moderná vychytávka alebo krok späť? Tenisti volajú po spravodlivom rozhodovaní

Ukazuje sa však, že nie je taký bezchybný, ako by sa mohlo zdať. Prvýkrát bola technológia Hawk-Eye (jastrabie oko) použitá na antukovom dvorci počas Mutua Madrid Open 2021, kde sa v súvislosti s technológiou stal rozpolupný okamih.

"Som fanúšik elektronického systému, ale loptička nebola vedľa len o milimeter, bolo to o 4-5 centimetrov.

Úprimne verím, že v tej chvíli došlo k zlyhaniu systému. Preto som oslovil hlavného rozhodcu a povedal: 'Prosím, príďte sa pozrieť, nie som blázon, vidím, čo sa deje'," opísal celú situáciu po zápase.

"Dúfam, že mi neudelí pokutu, pretože, samozrejme, v mojom názore mam pravdu a nemal by som byť za to pokutovaný. To nebolo normálne. Obvykle je systém veľmi spoľahlivý. Systém podľa mojich skúsenosti zvyčajne fungoval správne. Ale čo sa dnes stalo, neviem," reagoval Zverev.

Zreteľný aut potom po svojom víťazstve zverejnil na svojom Instagrame so slovami: "Toto bolo zahlásené ako dobrá loptička. Zaujímavé rozhodnutie."

Podobnej situácii čelila aj Aryna Sabalenková. Na turnaji v Stuttgarte ale narozdiel od turnaja v Madride stopy kontrolujú čiaroví rozhodcovia.