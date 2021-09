Zmenil ho jeden zápas. Najlepšiu lekciu mi dal Djokovič, vraví Molčan

BRATISLAVA. Na začiatku roka si dal tenista Alex Molčan s trénerom vysoké ciele. V rebríčku sa posunúť o viac ako sto miest a dostať sa na grandslamové turnaje aspoň v pozícii kvalifikanta. Naplniť sa mu to podarilo v podstate už koncom júna na Wimbledone. Lenže tam sa jeho progres nezastavil. Na poslednom grandslamovom turnaji roka US Open z kvalifikácie senzačne postúpil do hlavnej súťaže, kde po výborných výkonoch vypadol až v 3. kole, keď nestačil na svetovú štrnástku Diega Schwartzmana.

Pri prvej účasti v hlavnej súťaži grandslamu prekvapil. Prežíva životnú sezónu a rozhodne patrí k skokanom roka. „A to som presvedčený, že Alex mal na to, aby na US Open postúpil ešte ďalej. Schwartzman bol preňho typovov veľmi ťažký súper. Obaja sú si podobní, ale Schwartzman je majstrom vo svojej hre. Viem si predstaviť hráčov v treťom kole, s ktorými by to mohlo dopadnúť inak,“ vraví tréner Ladislav Simon. Molčana vedie tri roky. Zo štvrtej stovky v ATP sa v priebehu roka priblížili k prvej.

„Alex je pracovitý, väčšinou dobre naladený. Energiu, ktorú doňho vložíte, aj vracia. Možno takýto úspech na grandslame je nad očakávania, ale v pláne bolo, že sa priblíži k 150. miestu,“ vysvetľuje Simon. Je jasné, že tento rok už skončí nad plánom. Najväčšia lekcia prišla od Djokoviča Molčan prekvapil všetkých, dokonca aj seba. Dvadsaťtriročný ľavák vraví, že za jeho zlepšením je predovšetkým sebavedomie. Na kurte si viac verí a dokáže sa presadiť aj v ťažkých pozíciách a výmenách. Zlomovým bodom sezóny podľa Molčana bol májový turnaj v Belehrade, kde senzačne postúpil z kvalifikácie až do finále proti svetovej jednotke Novakovi Djokovičovi. „Bola to najväčšia lekcia, akú som dostal. V tom finále proti Djokovičovi som videl, ako sa má hrať tenis. Uvedomil som si veľa vecí, ako by to malo na svetovej úrovni vyzerať. Kľúčové je robiť minimum chýb. Aj prehra so Schwartzmanom ma veľa naučila. Obe som využil vo svoj prospech,“ vraví Molčan.

Súperov privádzal do zúfalstva Simon pripomína, že v Belehrade hral Molčan výborne už pred finále s Djokovičom. Vyradil tam aj bývalú svetovú sedmičku Fernanda Verdasca či silného Argentínčana Delbonisa. „Ale keď následne hráte proti najlepšiemu hráčovi sveta, možno aj histórie, a dokážete mu zobrať podanie a hráte s ním vyrovnaný zápas, nemusíte sa potom pred nikým ponižovať. Ale to ešte neznamená, že by Alex bol na úrovni Djokoviča. Treba to brať s pokorou,“ vraví Simon. Jeho zverenec okrem sebavedomia zmenil hru na kurte. V minulosti hral skôr defenzívne a k tomu často robil chyby, ilustruje tréner. „Dnes je oveľa menej defenzívny, a kazí málo. To je hneď dvojité plus. Na US Open privádzal súperov do zúfalstva, keď udržal loptu na kurte aj v krkolomných pozíciách. Keď sa oni na to dokázali adaptovať, tak Alex vedel pridať. Nabehol si na sieť alebo mal dobré podanie. Vedel v danom momente vždy nájsť cestu,“ vraví.

„Niekedy mi vyjdú údery aj vďaka tomu, že sa na kurte dobre cítim,“ dopĺňa Molčan. Má veľkú šancu posunúť sa Má len 23 rokov. V budúcej sezóne by sa chcel dostať do svetovej stovky a na Australian Open by chcel opäť hrať v hlavnej súťaži. V novom vydaní rebríčka ATP by sa mal posunúť na 116. priečku. Oba ciele má na dosah. Simon však upozorňuje, že momentálne svetové poradie nemá takú výpovednú hodnotu ako v minulosti. V rebríčku si pre svetovú pandémiu viacero hráčov udržalo body, aj keď ich nedokázalo obhájiť.

„Doba je špecifická a bodovanie je málo výpovedné. Alex je v poradí ATP Race (rebríček, v ktorom majú hráči všetky body od začiatku roka – pozn. red.) na 58. mieste. Ak by sa body počítali tak, ako pred pandémiou, bol by v ATP okolo 80. miesta. Reálne sa jeho pozícia ukáže niekedy v máji,“ odhaduje. Jeho zverenec má veľkú príležitosť posunúť sa ešte vyššie, pretože z minulej sezóny na jeseň ani na začiatku roka neobhajuje veľa bodov. Tenis je ako horolezectvo Simon pripomína, že úspech nie je samozrejmosť a hoci Molčan hrá stabilne, neznamená to, že na ďalšom grandslame postúpi znova do 3. kola. „Tenis by som prirovnal k horolezectvu. Keď sa dostanete na nejaký vrchol, ak sa chcete dostať na ďalší, musíte zísť dole do základného tábora, znovu sa pripraviť až potom môžete vyraziť na ďalší. Nedá sa skákať z jedného vrcholu na druhý. Teraz treba rýchlo zísť do základného tábora, načerpať sily, potrénovať, utriediť si myšlienky a pracovať. Dnes len talent nestačí, lebo pracujú všetci,“ hovorí.