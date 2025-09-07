Molčan potvrdil výbornú formu. Vyhral 12. zápas v sérii a oslavuje druhý titul po sebe

ATP Challenger Istanbul 2025
Dvojhra - finále:
Alex Molčan (SR) - Nicolas Mejia (Kol.) 7:6 (9), 6:2
správu aktualizujeme...
ISTANBUL. Slovenský tenista Alex Molčan sa stal víťazom challengerového turnaja v Istanbule. Vo finále zdolal Kolumbijčana Nicolasa Mejiu 7:6 (9), 6:2.
Svoju víťaznú sériu predĺžil už na dvanásť zápasov, keďže koncom augusta vyhral aj turnaj v Soffi.
Kľúčová bola koncovka prvého setu, v ktorom Molčan najskôr odvrátil setbal za stavu 4:5 a následne jeho súper premárnil štyri setbaly v tajbrejku.