Molčan potvrdil výbornú formu. Vyhral 12. zápas v sérii a oslavuje druhý titul po sebe

    Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
    TASR|7. sep 2025 o 16:10
    Alex Molčan ovládol po Sofii aj turnaj v Istanbule.

    ATP Challenger Istanbul 2025

    Dvojhra - finále:

    Alex Molčan (SR) - Nicolas Mejia (Kol.) 7:6 (9), 6:2

    ISTANBUL. Slovenský tenista Alex Molčan sa stal víťazom challengerového turnaja v Istanbule. Vo finále zdolal Kolumbijčana Nicolasa Mejiu 7:6 (9), 6:2.

    Svoju víťaznú sériu predĺžil už na dvanásť zápasov, keďže koncom augusta vyhral aj turnaj v Soffi.

    Kľúčová bola koncovka prvého setu, v ktorom Molčan najskôr odvrátil setbal za stavu 4:5 a následne jeho súper premárnil štyri setbaly v tajbrejku.

