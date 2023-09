Alex Molčan: Nemyslím si, že som hral extra super. Náš tím má na finálový turnaj

No v nedeľu si všetko vynahradil. Na dvorci na historickom Panaténskom štadióne strávil viac ako tri hodiny a na druhej strane siete bola svetová päťka Stefanos Tsitsipas. Molčan vyhral 7:6, 4:6, 6:3 a rozhodol o víťazstve Slovenska 3:1.

Zdolali ste piateho hráča sveta Stefanosa Tsisipasa a zároveň ste získali bod, ktorý znamená, že slovenský daviscupový tím nevypadne do euro-africkej zóny. Čo pre vás táto výhra znamená?

Je to najväčšia výhra v mojej kariére a prišla v Davis Cupe, bol to rozhodujúci bod, preto je to ešte cennejšie. Som veľmi šťastný, že som sebe, ale aj všetkým tenisovým fanúšikom na Slovensku, mohol dopriať takéto víťazstvo.

Myslím si, že som podal naozaj solídny výkon a koncovku som zvládol ukážkovo. Bol by som rád, keby sa mi to rovnako darilo aj v iných zápasoch. Teraz sa však teším z tohto a som rád, že budeme mať možnosť zahrať si kvalifikáciu o finálový turnaj Davis Cupu.