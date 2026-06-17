Semifinalista z roku 2024 sa odhlásil z Wimbledonu. Nie je to ľahké rozhodnutie, hovorí Talian

Taliansky tenista Lorenzo Musetti sa nezúčastní na nadchádzajúcom grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Semifinalista z roku 2024 sa odhlásil z podujatia, keďže sa nestihol zotaviť zo zranenia stehenného svalu.
Musettiho odhlásenie otvára cestu do hlavnej súťaže jeho krajanovi Matteovi Berrettinimu, finalistovi Wimbledonu z roku 2021, ktorý má za sebou štvrťfinálovú účasť na Roland Garros.
Zranenie, ktoré utrpel na májovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme, donútilo Musettiho odhlásiť sa aj z grandslamového podujatia v Paríži.
„Rehabilitácia prebieha podľa plánu a zdravotné výsledky sú povzbudzujúce. Nanešťastie, stále som nebol schopný začať plný program fyzickej prípravy a po starostlivom zhodnotení sme prišli k záveru, že nebudem môcť štartovať na tohtoročnom Wimbledone.
Nie je to ľahké rozhodnutie, ale je správne. Mojou prioritou je vrátiť sa na kurty stopercentne pripravený,“ citovala 15. hráča svetového rebríčka agentúra AP.
Musetti sa pred dvoma rokmi prebojoval v All England Clube až do semifinále dvojhry, v ktorom nestačil na Srba Novaka Djokoviča.
Berrettinimu patrí v rebríčku ATP momentálne 49. miesto, ale bol mimo najlepšej stovky v čase, keď organizátori Wimbledonu zostavovali „entry list“.