Molčanova víťazná séria sa skončila, v Saint-Tropez svoj zápas nedohral

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR)
    19. sep 2025 o 08:07
    Slovenský tenista vyhral 14 zápasov v rade.

    SAINT-TROPEZ. Víťazná séria slovenského tenistu Alexa Molčana sa zastavila na čísle 14. Daviscupový reprezentant pre zranenie lýtka skrečoval duel 2. kola dvojhry na challengeri 125 vo francúzskom Saint-Tropez.

    Zverenec trénera Tibora Tótha prehrával s turnajovou sedmičkou Estóncom Markom Lajalom 6:4, 3:6, 0:3, keď zápas vzdal.

    Molčan sa v rebríčku ATP posunul už do druhej stovky, v jeho onlajn vydaní mu momentálne patrí 191. priečka. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

