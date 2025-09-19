Molčanova víťazná séria sa skončila, v Saint-Tropez svoj zápas nedohral

SAINT-TROPEZ. Víťazná séria slovenského tenistu Alexa Molčana sa zastavila na čísle 14. Daviscupový reprezentant pre zranenie lýtka skrečoval duel 2. kola dvojhry na challengeri 125 vo francúzskom Saint-Tropez.
Zverenec trénera Tibora Tótha prehrával s turnajovou sedmičkou Estóncom Markom Lajalom 6:4, 3:6, 0:3, keď zápas vzdal.
Molčan sa v rebríčku ATP posunul už do druhej stovky, v jeho onlajn vydaní mu momentálne patrí 191. priečka. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.