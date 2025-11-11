    Skvelý záver domáceho tenistu. Bol blízko ku krutej prehre, napokon oslavuje

    Lorenzo Musetti.
    Lorenzo Musetti. (Autor: TASR/AP)
    11. nov 2025 o 23:51
    Talia stále živí šancu na postup zo skupiny.

    Turnaj majstrov 2025

    Skupina A:

    Lorenzo Musetti (Tal.) - Alex de Minaur (Aus.) 7:5, 3:6, 7:5

    TURÍN. Taliansky tenista Lorenzo Musetti zvíťazil vo svojom druhom zápase na finálovom Turnaji majstrov v Turíne.

    V druhom vystúpení si poradil s Austrálčanom Alexom de Minaurom v troch setoch 7:5, 3:6 a 7:5.

    Musetti tak stále živí šancu na postup zo základnej skupiny A, v poslednom dueli vyzve svetovú dvojku Carlosa Alcaraza.

    Domáci tenista zvládol skvelú koncovku tretieho setu, keď otočil zo stavu 3:5 na 7:5. Zaujímavosťou je, že od de Minaura nečelil ani jedinému mečbalu.

    Tabuľka skupiny A

    ut 23:51
