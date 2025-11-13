    Nezastaviteľný Alcaraz zmietol domáceho Taliana. Zabezpečil si post koncoročnej jednotky

    Carlos Alcaraz v zápase proti domácemu Lorenzovi Musettimu.
    Carlos Alcaraz v zápase proti domácemu Lorenzovi Musettimu. (Autor: TASR/AP)
    13. nov 2025
    Musetti na turnaji končí.

    Turnaj majstrov 2025

    A-skupina:

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-9) 6:4, 6:1

    TURÍN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz uspel aj v záverečnom treťom vystúpení v A-skupine na turnaji majstrov v Turíne a zabezpečil si post koncoročnej svetovej jednotky.

    Najvyššie nasadený hráč zvíťazil nad domácim Talianom Lorenzom Musettim 6:4, 6:1. Okrem Španiela postúpil do semifinále aj Austrálčan Alex de Minaur, ktorý v úvodnom štvrtkovom dueli zdolal Američana Taylora Fritza 7:6 (3), 6:3.

    Musetti potreboval na postup medzi elitné kvarteto víťazstvo nad Alcarazom, no s lídrom svetového rebríčka držal krok iba do stavu 4:4. V desiatom geme Španiel prelomil podanie Taliana a získal prvý set vo svoj prospech.

    V druhom dejstve si vďaka brejku vo štvrtom geme vybudoval náskok 4:1 a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V siedmom geme premenil pri vlastnom servise v poradí tretí mečbal.

    Tabuľka skupina A

    dnes 22:15
