    Austrálsky tenista potešil Alcaraza. Španiel sa stal druhým semifinalistom na Turnaji majstrov

    Alex de Minaur oslavuje víťazstvo nad Talyorom Fritzom.
    Alex de Minaur oslavuje víťazstvo nad Talyorom Fritzom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. nov 2025 o 16:13
    Rozhodlo o tom víťazstvo Austrálčana Alexa de Minaura nad Američanom Taylorom Fritzom.

    Turnaj majstrov 2025

    A-skupina:

    Alex de Minaur (Austr.-7) - Taylor Fritz (USA-6) 7:6 (3), 6:3

    TURÍN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal po Talianovi Jannikovi Sinnerovi druhým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne.

    Rozhodlo o tom víťazstvo Austrálčana Alexa de Minaura nad Američanom Taylorom Fritzom 7:6 (3), 6:3 v úvodnom štvrtkovom dueli A-skupiny.

    Alcaraz zdolal de Minaura i Fritza a ani v prípade prehry s Talianom Lorenzom Musettim už nemôže skončiť v skupine horší ako druhý.

    VIDEO: Zostrih zápasu De Minaur - Fritz

    De Minaur si vďaka víťazstvu 2:0 nad Fritzom udržal šance na semifinále. Na postup medzi elitné kvarteto potrebuje, aby Alcaraz uspel v súboji s Musettim.

    Vyrovnaný prvý set rozhodol Austrálčan vo svoj prospech v tajbrejku. Na začiatku druhého dejstva rýchlo odskočil Američanovi na 3:0 a zápas už dotiahol do úspešného konca.

    Tabuľka skupina A

    dnes 16:13
