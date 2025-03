Tatran doplácal na nezáživné výkony, stavil na osvedčené trénerské duo. Prvý zápas im vyšiel

„Ratko Djurkovič je slušný človek a iste aj dobrý tréner. Avšak jeho slabinou bolo najmä koučovanie zápasov. To sa podpísalo pod viacero nepresvedčivých výkonov mužstva a i dve nečakané už spomenuté prehry,“ dôvodil rozhodnutie Chmeliar.

Pravda, niektoré „dobre informované kruhy“ o chystanom odvolaní Djurkoviča si o určitých menách, ktoré by ho mohli nahradiť, šuškali už skôr. „Všetko sa to naozaj zbehlo rýchlo,“ priznal Antl.

Do 27. minúty strelili Novozámčania celkovo len tri góly. Ako tak to zachránili ďalšími tromi v posledných minútach prvého polčasu.

„V utorok som sa chystal do Bratislavy, kde som na Slovenskom zväze hádzanej (SZH) pracoval ako hlavný tréner mládeže. Predtým mi ale zatelefonoval majiteľ klubu a predostrel návrh ponuky. Keďže v zmluve so SZH som mal aj klauzulu, ak dostanem nejakú pre mňa zaujímavú ponuku, tak zväz ma musí v takom prípade uvoľniť. A tak som to využil.“

Ponuku dlho nezvažoval

Ponuku Antl vraj dlho nezvažoval. „Prácu na SZH som ukončil na vlastnú žiadosť. Nuž a keďže moje posledné trénerské pôsobisko bolo v Tatrane Prešov, tak nebolo potrebné preregistrovanie. A som rád, že som znovu tu a budem pracovať spoločne s Marekom Gernátom. Pravdou je, že všetky zmluvné podmienky máme s majiteľom klubu dohodnuté a podpísané.“