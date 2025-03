Tatran Prešov neobhájil víťazstvo v Slovenskom pohári. Trofej získal jeho úhlavný rival

Václav Straka, tréner P. Bystrice: "Je to nesmierne cenné víťazstvo a veľmi si to vážime. Skóre sa menilo zo strany na stranu, stálo to veľa síl, ale myslím si, že celý zápas sme boli lepší. Chlapci si za tými išli, výborná bola obrana a Žernovič v bránke, pridalo sa obrovské srdce a bolo vidno, že sme nastavení na výhru. To rozhodlo."

Ratko Djurkovič, tréner Tatrana: "Je to realita. Nachádzame sa v istej kríze, prehrali sme druhý zápas za sebou. Dali sme dnes do toho všetko, ale kľúčový muž zápasu bol brankár súpera Žernovič. Bolo náročné mu dať gól. Chceli sme pohár získať, no Považská Bystrica dnes bola lepším tímom a gratulujem jej k víťazstvu."