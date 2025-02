Najhorší polčas v histórii, kritizoval tréner. Prešov nepokazil začiatok prvýkrát

„Nerozumiem, prečo sme hrali takto zle, prakticky bez zákroku v obrane. Tá akoby provokovala chyby aj v útoku, kde sme predvádzali nesprávne rozhodnutia. Bol to zlý zápas v každom smere. Je to zahanbujúce konštatovanie.“

Je to profesionálny klub, hráči nechodia do práce, tou je pre všetkých členov kádra len a len hádzaná. Čiže takýto výkon a prístup je ťažko ospravedlniteľný. A z toho bude potrebné vyvodiť patričné dôsledky.“

Na druhej strane bol jednou z domácich hviezd brankár Koller. Bolo to ale celé zlé a niečo také by sa klubu akým je Tatran Prešov stávať nemalo.

„Je to ozaj zahanbujúca prehra. Dostať v prvom polčase dvadsaťjeden gólov a celkovo tridsaťpäť to je hlavne zlá vizitka pre našu obranu.

Na pohárové finále musí byť všetko nastavené inak

To je síce fakt, no Tatran Prešov čaká najbližšiu sobotu finále Slovenského pohára v Trnave proti Považskej Bystrici. Času na nápravu teda dosť málo.

„To je pravda. Netuším, čo mali v hlavách naši chlapci pred zápasom proti Bojniciam. Týždeň ich naň tréner detailne pripravoval, spolu rozoberali herné činnosti mužstva i jeho najdôležitejších hráčov.

Potom ale príde samotné stretnutie a Smetánka si robí čo chce, dá trinásť gólov. A zase sme pri obrane... lenže aj v útoku to nebola žiadna sláva.

Dozadu sa naši vracali pomaly, domáci často boli rýchlejší, dokonca viacero gólov dali i do našej prázdnej brány. Vlastne to, čo sme mali hrať my, hrali a z toho ťažili Bojničania. Takže na pohárové finále musí byť všetko nastavené inak.“

Prevažne sa po zápase v prešovskom táborte hovorí o prvom polčase. Ani v druhom to ale nebola žiadna sláva.

„Šanca na obrat tam ale predsa len bola,“ mienil L. Urban. „Štyri minúty pred koncom sme znížili na rozdiel troch gólov.

Bojnice však Smetánkom zo sedmičky a úspešným zakončením bývalého Prešovčana Michnievicza znovu ušli na päť gólov.

Nuž a ten náš následný trojgólový finiš bol už len akousi kozmetickou úpravou konečného výsledku.

Ako som už naznačil, na prehru po dlhom čas treba rýchlo zabudnúť, avšak zobrať si z nej poučenie. Tak aby to v Trnave vo finále Slovenského pohára bolo poznať na výkone i na výsledku.“