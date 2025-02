Na zlatom hetriku sa podieľal aj Slovák. Zverencov chce raz dostať vyššie, než bol on sám

Začalo sa to exhibíciou

„Bola to výzva. S Barbarou a s deckami sme museli nad tým dosť rozmýšľať. Samozrejme, ísť do takého programu je aj risk. Môže byť inovatívny, ale bude možno aj kritizovaný,“ skonštatoval slovenský tréner.

„Vedeli sme, že musíme pracovať na tom, aby to nešlo proti nim a aby sa to priblížilo k tomu, čo chcú vidieť rozhodcovia. Robotické pohyby sú jedna vec a druhá je ukázať kvalitu ich korčuľovania, ktorou prevyšujú ostatné páry,“ vysvetľoval Csölley.

„Vždy je jednoduchšie kritizovať a nie všetci komentujú negatívne preto, lebo si to naozaj myslia. Možno to hovoria kvôli tomu, aby vás zneistili,“ doplnil.

„Dlhé roky pracovali na tom, aby boli viac expresívni, aby dokázali diváka vtiahnuť do programu. Myslím si, že to je vidieť. Už sú vykorčuľovaní a sú schopní pracovať s malými detailmi,“ myslí si slovenský tréner.

„Ja sa im snažím dať taký moderný, mladý pohľad. Aj tým, že celkový nápad tej jazdy vznikol v mojej hlave, mám nejakú predstavu o tom, ako by to mohlo byť,“ opisoval svoju úlohu Csölley.

Jazdy si pozrie z videa s niekoľkodňovým odstupom. „Je to už profesionálna deformácia, že hneď vidím veci, na ktorých treba pracovať ďalej. Ale naživo si to človek neužije vôbec, lepšie potom asi z toho videa,“ doplnil.

Do tretice si to užili

Po pretekoch v Tallinne však už mohol celý trénerský štáb uvoľnene oslavovať. Fusar-Poliová neskrývala radosť. Hrdo ukazovala tri prsty, veď jej zverenci vyhrali už tretí titul.

„Pri našom prvom triumfe v Espoo sme boli veľmi nervózni, to bolo najhoršie. Vlani to už bolo okej a teraz sme si to naozaj užili,“ vravela Charlene Guignardová.

Podobne to vnímal aj Lukáš Csölley. „Majstrovstvá Európy zvládli pokojne, nikdy som nemal pocit, že by mali obavy. Vidieť, že už sú vyjazdení. Ani by som nepovedal, že je to ich práca, oni si to teraz užívajú,“ zdôraznil.