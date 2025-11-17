Nóri ponížili Talianov, chybu uznal aj politik. Mať Haalanda je trochu nefér, píše expert

BRATISLAVA. V chladnom počasí nebol štadión zaplnený ani z polovice. Na zápas proti Slovensku prišlo 9-tisíc ľudí, ktorých výsledok opäť sklamal.
Už v prvom polčase mohli dať domáci dva či tri góly, no s výnimkou zásahu Alexandra Sörlotha sa predháňali v zahadzovaní gólových príležitostí.
Po prestávke nepremenil penaltu Erling Haaland a frustrujúci večer pre nórskych futbalistov dokonal v 87. minúte vyrovnaním Ondrej Duda.
Kým pre Nórov išlo o priateľský zápas, Slováci sa pripravovali na ME. Pri pohľade na súpisku Severanov či predvedený výkon v Osle sa mnohí čudovali, ako takýto kvalitný tím môže na EURO chýbať.
V súčasnej generácii hráčov driemal veľký potenciál, ktorý sa naplno ukázal v posledných 14 mesiacoch. Najskôr si Nóri vybojovali postup do A-divízie Ligy národov a následne ovládli kvalifikačné súboje o MS.
VIDEO: Zostrih z priateľského zápasu Nórsko - Slovensko v marci 2024
Gattuso sa ospravedlnil
Účasť na mundiale nie je pre krajinu fjordov bežná. Keď na ňom hrala naposledy, 15 hráčov z aktuálnej nominácie nebolo na svete, vrátane Haalanda.
Nóri na šampionáte 1998 šokovali pamätným obratom proti Brazílii (2:1) a jedinú prehru im v osemfinále uštedrili Taliani po góle Christiana Vieriho.
Práve "squadra azzurra" bola ich hlavným súperom v boji o MS 2026, no tentokrát prepadla. Nóri už prvý vzájomný duel vyhrali 3:0 a po siedmich dueloch mali na konte plný počet bodov s famóznym skóre 33:4.
Po štvrtkovej výhre nad Estónskom 4:1 priniesol Haaland svojim spoluhráčom a realizačnému tímu 70 cheeseburgerov, keďže si de facto zaistili postup.
Na pôde Talianska si mohli dovoliť prehru o osem gólov, v čo neverili ani domáci. Napokon dostali od Nórov ďalšiu tvrdú lekciu - prehrali 1:4.
"Táto prehra je bolestivá a ponižujúca. Druhý polčas bol žalostný," napísal web Football Italia, pričom ťažko hľadal slová aj tréner Gennaro Gattuso.
"V prvom rade sa musíme ospravedlniť našim fanúšikom. Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas, no ten druhý je veľkým sklamaním," uviedol.
Ako superhrdina z komiksu
Kým talianska tlač už vo veľkom rozoberá možných súperov v baráži a vyjadruje obavy pred treťou absenciou na MS po sebe, v Nórsku sa oslavuje.
"Je to neopísateľné. Niečo, o čom sme snívali a dlhom na tom pracovali. Tento tím nikdy neprestane ohromovať," hovoril pre nórske média Martin Ödegaard, ktorý pre zranenie sledoval zápas z tribúny.
Emotívne prežíval zápas na San Sire aj komentátor nórskej televízie TV2 Öyvind Alsaker. Víťazstvo nad štvornásobnými majstrami sveta označil za historické.
"Ideme na majstrovstvá sveta! Nórsko ponížilo Taliansko v Miláne, kde nikdy neutrpelo takúto porážku," kričal Alsaker so slzami v očiach.
Severania dosiahli v kvalifikácii rekordné čísla. Priemer 4,63 gólu na zápas nedosiahli ani generácie Nemcov, Španielov, Angličanov či Belgičanov.
VIDEO: Zostrih z 11-gólovej nórskej kanonády proti Moldavsku
V ôsmich zápasoch nastrieľal až 16 gólov Erling Haaland, čo je dvojnásobok napríklad v porovnaní s kanonierom Anglicka Harrym Kaneom.
V tejto sezóne odohral za národný tím a tiež Manchester City 20 zápasov, pričom iba v dvoch (proti Tottenhamu a Aston Ville) neskóroval. Napriek tomu skóroval až 32-krát a mieri za ďalšou Zlatou kopačkou.
"Je trochu nefér mať takého hráča. Je ako hrdina z komiksu, ktorý je oveľa silnejší ako všetci ostatní," píše Trond Johannessen z novín VG.
Najväčšia udalosť od čias Churchilla
Športový časopis The Athletic opisuje Nórov ako jeden z najlepších európskych tímov súčasnosti. Na Instagrame im gratuloval aj prezident FIFA Gianni Infantino, čím si nezískal priazeň svojich krajanov.
Jedným zo strojcov nórskeho úspechu je aj tréner Staale Solbakken. "V živote už asi nezažijem lepšie chvíle. Je to neskutočné," povedal pre TV 2.
Web Nettavisen pripomenul, že práve po remíze so Slovenskom, ktorá nasledovala po prehre s Českom a zbabranej kvalifikácii ME 2024, niektorí politici volali po tom, aby Solbakken skončil.
Roy Steffensen dnes chlapsky priznáva, že sa mýlil a ospravedlňuje sa. S vtipom dodal, že tajne dúfal, že si na jeho slová už nikto nespomenie.
Zápas v Miláne si nenechal ujsť ani premiér krajiny Jonas Gahr Store. "Patrím k tým, ktorí sedia pred televízorom a poslednú polhodinu prežívajú rozprávku. Druhý polčas vojde do dejín, máme fantastický tím," vraví.
Futbalistov po návrate z Talianska čakajú oslavy pri radnici v Osle.
"Starostka hlavného mesta Anne Lindboeová povedala, že ide o najväčšiu udalosť, ktorá sa na balkóne radnice stane, odkedy tam v roku 1948 predniesol prejav Winston Churchill," uvádza periodikum VG.
Partia okolo Haalanda pobláznila krajinu a pokiaľ si udrží súčasnú formu, na MS môže prekonať mužstvo spred 28 rokov. V anketách fanúšikovia najčastejšie uvádzajú, že to Nóri dotiahnu až do štvrťfinále.
Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina I