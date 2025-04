Zlatá éra Salkazanova sa skončila na domácich ME. Šport je taký, smútil

Sklamanie prežil aj druhý zo slovenských finalistov na predchádzajúcom európskom šampionáte v Bukurešti Boris Makojev, ktorý vo váhe do 92 kg prehral v osemfinále s nezávislým Bielorusom Jaraslauom Jadkouským 2:4.

Na domácom šampionáte nedokázal získať piate zlato v sérii v kategórii voľného štýlu do 74 kg, keď ho vo štvrťfinále zdolal 4:2 pod neutrálnou vlajkou štartujúci Rus Zaurbek Sidakov.

Salkazanov nenašiel premožiteľa na ME v 17 stretnutiach, no v Šamoríne sa mu do cesty už vo štvrťfinále postavil olympijský šampión z Tokia a trojnásobný majster sveta z rokov 2018, 2019 a 2023.

„Poznáme sa veľmi dobre, trénovali sme v jednej hale, keď som mal 16-17 rokov. Aj sme kamaráti. Ukončil moju zlatú éru, čo už k tomu povedať.

Teraz sa hlavne sústredím na zisk bronzu. Každá medaila má pre mňa cenu,“ povedal po neúspešnom štvrťfinále slovenský reprezentant akreditovaným novinárom, keď ešte nevedel, či ho jeho premožiteľ potiahne do repasáže.

Dvadsaťdeväťročný voľnoštýliar je hlavnou tvárou jedného z najvýznamnejších športových podujatí, ktoré Slovensko v roku 2025 hostí.

Na domácej pôde chcel uspieť, no vrcholom sezóny pre neho zostáva svetový šampionát, ktorý sa bude konať v septembri v Záhrebe.

„Tá súťaž je pre mňa najvyššie v tomto roku. Od začiatku som sa tak nastavil, že všetky turnaje by mali byť prípravou na majstrovstvá sveta. Majstrovstvá Európy sú u nás doma, mal som zodpovednosť ukázať sa.

Chcel som tu uspieť a získať zlato. Nevyšlo to, čo už, šport je taký. Oddýchnem si, zregenerujem, dám sa dokopy a opäť sa budem pripravovať na MS,“ dodal Salkazanov.