Taiwan hovorí o nátlaku MOV, napokon sa zúčastní na oboch ceremoniáloch

Vláda v Taiwane najskôr ako dôvod neúčasti svojich športovcov na ceremoniáloch uviedla odložené lety a tvrdé protipandemické pravidlá v Číne, pričom tím by do Pekingu nestihol prísť včas.

Taiwan sa obával, že Čína by degradovala jeho výpravu tým, že by ju na otváracom ceremoniáli nechala pochodovať spoločne s tímom Hongkongu.

Najväčší športový sviatok roka sa uskutoční v čase zvýšeného napätia medzi oboma krajinami. Peking považuje tento ostrov s vlastnou demokratickou vládou za odštiepeneckú provinciu Číny.

Taiwan vyšle do Pekingu 15-člennú výpravu so štyrmi športovcami, teda rovnaký počet ako na ZOH 2018 v Pjongčangu. Členovia tímu priletia do Číny z rôznych častí sveta, do Pekingu však nevycestujú žiadni predstavitelia taiwanskej vlády.

