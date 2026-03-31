ONLINE: Švédsko - Poľsko dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva B)

Švédsko a Poľsko dnes hrajú zápas finále baráže o MS vo futbale 2026 vo vetve B.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Švédsko - Poľsko dnes LIVE (baráž o MS vo futbale 2026, finále, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Baráž 2025/2026
31.03.2026 o 20:45
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Poľsko
Prehľad
Rozhodca: Vinčić (SLO) – Klančnik (SLO), Kovačić (SLO).
Prenos
Zápas ve Strawberry Areně začne ve 20:45, takže si na večer nic neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Rozhodčí
Hlavním sudím tohoto utkání bude Slavko Vinčić, kterému budou na pomezí asistovat Tomaž Klančnik a Andraž Kovačić, všichni ze Slovinska. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Rade Obrenović, taktéž ze Slovinska a u videa budou Christian Dingert a Robert Schröder z Německa.
Vítěz baráže se na MS přidá do skupiny F a za soupeře bude mít Japonsko, Tunisko a Nizozemsko.
Seveřané se v semifinále baráže utkali na neutrální půdě ve Valencii proti Ukrajině a hlavní hvězdou zápasu se stal Viktor Gyökores, který zaznamenal čistý hattrick a za Ukrajinu až v úplném závěru snižoval Ponomarenko. Švédové tak vyhráli 3:1 a stále tak mohou napravit nezdar z minulé baráže o MS, kdy nestačili... na Polsko...
Polsko
Naši severní sousedé se minulý týden popasovali s Albánií a tady to bylo rozhodně dramatičtější. Ve Varšavě se Albánci dostali do vedení těsně před pauzou, kdy skóroval Arber Hoxha, po pauze ale Poláci přidali, v 63. minutě srovnal Robert Lewandowski a v 73. minutě výsledek otočil záložník Interu Milán Piotr Zieliński. Polsko vyhrálo 2:1 a dnes se pokusí podruhé za sebou zmařit šance Švédů na MS.
Dobrý večer u finálového barážového utkání o postup na MS 2026. Společně se podíváme na duel mezi Švédskem a Polskem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.