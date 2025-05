Dánska rozprávka nebude písaná zlatým perom. Švajčiari opäť zaútočia na premiérový titul

Andres Ambühl, útočník Švajčiarska: „Dáni na nás v prvej tretine vybehli, ale boli sme pripravení. Strelili sme v prvej tretine tri góly a to nám pomohlo. Vlani to bolo vyrovnané finále, tento rok si v ňom chceme počínať lepšie a konečne zvíťaziť. Očakávam rýchly a fyzický hokej, intenzívny zápas.“

Jonas Siegenthaler, obranca Švajčiarska: „Dáni majú dobrý tím, ukázali to vo štvrťfinále, v ktorom vyradili Kanadu. Boli sme si toho vedomí. Od prvej tretiny sme chceli hrať svoju hru a nenechať nič na náhodu. Hrali sme si svoje, mali sme dobrý nástup a sme šťastní, že sme zvíťazili. Fanúšikovia nás každý rok podporujú, neúnavne chodia na každý šampionát, je načase, aby sme sa im za podporu odvďačili. S USA sme hrali už v skupine, poznáme sa vzájomne, vieme, čo od súpera čakať. Bude to vyrovnaný zápas, je to finále, oba tímy budú chcieť získať zlato, bude to o tom, kto ho chce viac. Bude to zároveň posledný zápas pre Andresa Ambühla, budeme sa snažiť vyhrať to pre neho a pripraviť mu tak perfektnú rozlúčku s kariérou.“

Timo Meier, útočník Švajčiarska: „Američania sa postupne zlepšujú, ako plynie šampionát. Budú lepší, ako v našom poslednom vzájomnom zápase. Sme nadšení, že budeme hrať finále v Štokholme, je to fantastická aréna, publikum bude určite úžasné. Verím, že túto šancu naplno využijeme.“

Morten Poulsen, útočník Dánska: „Skutočne sme verili, že máme na to, aby sme postúpili do finále. Nemyslím si, že to bude problém, aby sme sa dobre pripravili na zajtrajší duel. Bude to ohromný zápas, prvýkrát v histórii budeme hrať o bronz. Je to významný moment a obrovská šanca pre nás, životná príležitosť, aby sme domov do Dánska previezli medaily.“