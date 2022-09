ONLINE: Švajčiarsko - Česko dnes (zápas o 3. miesto, MS v hokeji žien 2022)

Aktivní vstup do zápasu potvrdila další českou ranou Natálie Mlýnková, lvice zatím pálí do připravené gólmanky helvétského kříže.

Aktivní vstup do zápasu potvrdila další českou ranou Natálie Mlýnková, lvice zatím pálí do připravené gólmanky helvétského kříže.

Druhá formace je na ledě. Do šance se u pravé tyče dostala Denisa Křížová, která vyprášila betony Andrei Braendliové!

ONLINE: Švajčiarsko - Česko (zápas o 3. miesto na MS v hokeji žien 2022) | SPORTNET Druhá formace je na ledě. Do šance se u pravé tyče dostala Denisa Křížová, která vyprášila betony Andrei Braendliové!

Rozbruslení začalo. České lvice jdou do zápasu o bronz v bílých dresech, Švýcarky v tradičních červených.

Rozbruslení začalo. České lvice jdou do zápasu o bronz v bílých dresech, Švýcarky v tradičních červených.