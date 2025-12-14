ONLINE: Švajčiarsko - Česko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (finále)

Švajčiarsko a Česko dnes hrajú finále na MS vo florbale žien 2025.
ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Česko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, finále, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
MS žien Finále 2025/2026
14.12.2025 o 16:00
Švajčiarsko
1:0
(1:0, 0:0)
22' minúta
Prebiehajúci
Česko
Prehľad
Góly a asistencie: 13. Stettlerová (Larssonová). Rozhodca: Daniel Hultberg a Edo Sabanovic.
Prenos
21:33
Oba týmy se snaží o kombinace a druhá strana zase o perfektní obranu. Sledujeme tak postupné dobívání obou obran.
21:09
Sledujeme rychlou hru, která se nám přelévá ze strany na stranu.
20:32
Švýcarky teď drží balonek a kombinují na naší polovině.
20:01
Češky uspěly na zahajovacím buly druhé třetiny.
20:01
Začala druhá třetina.
Za minutu nám bude pokračovat druhá třetina.
Skončila nám první třetina, ve které jsme zatím viděli pouze jedinou brankou a to z hokejek Švýcarka, kdy se prosadit dokázala Stettlerová, která vymetla pavučiny v české bráně.
20:00
První třetina skončila.
19:39
Závar před švýcarskou brankou, který nakonec končí odpískaným sekáním do švýcarské brankářky.
19:01
Právě probíhá poslední minuta první třetiny.
18:05
Obraz hry je stejný na obou stranách. Jeden tým kombinuje, druhý poctivě brání. V zakončení to ale vázne na obou stranách.
17:22
Rozhodly se pro postupný útok a dostaly se s míčkem až k vlastní bráně.
17:15
Švýcarky vybojovaly volný úder z rohu hřiště.
16:52
K vidění jsou teď nepřesnosti na obou stranách.
15:52
Sledujeme aktivní hru, která se nám přelévá ze strany na stranu.
15:29
Až nyní se nám přerušila, následuje komerční přestávka.
14:30
Dlouho se nám hraje bez přerušení a tak stále čekáme na komerční přestávku, která měla přijít v polovině třetiny.
13:40
Odpískaný útočný faul švýcarskému týmu.
13:05
Švýcarky teď ožily a jsou aktivní.
12:14
12:14
Švýcarsko právě vstřelilo branku!
10:51
Švýcarky jsou kompletní.
10:01
První třetina se nám dostala do své druhé poloviny.
09:33
Češky okamžitě zaujaly přesilovkové postavení.
08:51
Vyloučení v týmu Švýcarsko:
08:51
Signalizovaná výhoda pro český tým.
08:44
Annina Faisstová na druhé straně nedokázala prostřelit české obránkyně.
08:05
České hráčky jsou stále hodně aktivní a v hale není slyšet přes fanoušky jediného slova.
07:22
Ratajová ani na dvakrát nedokázala balonek dostat přes švýcarské hráčky
06:03
Nakonec je z toho pouze útočný faul a ztráta balonku.
05:54
Češky kombinují na polovině soupeře a drží balonek.
05:39
Volný úder pro české hráčky z rohu pro nadzvedávání hokejky.
04:43
Na druhé straně teď odpískán útočný faul i na švýcarskou brankářku.
04:33
Pískán útočný faul švýcarského týmu v našem brankovišti.
04:03
Na obou stranách je to hodně nepřesné v zakončení.
03:22
Vanessa Rebecca Keprtová z první z levé strany trefuje pouze švýcarské hráčky.
02:51
Češky dál pokračují v aktivní hře a držení míčku a snaží se o kombinaci.
02:07
Nahození Beránkové před branku na Husková. Ta ale míček nezpracovala.
01:40
Vyprodané aréna mohutně povzbuzuje své hráčky.
01:05
Hned po první minutě, jak přišly české hráčky o balonek odchází první lajna střídat.
00:40
Češky jsou teď hodně aktivní v první minutě.
00:25
Karolína Klubalová to chtěla zkusit z dálky, ale trefila jen hráčky soupeře před sebou.
00:01
České hráčky uspěly na zahajovacím buly.
Utkání právě začalo.
Čestné zahajovací buly provede Eliška Krupnová.
Vše už máme představeno, historické české finále na české půdě v Ostravě nám může začít !
Zahajovací sestavy:
Švýcarsko: Heinová – Bergerová, Gredigová – Wyssová, Wicková, Fitziová
Česko: Příleská – Staňková, Jiráková – Klubalová, Štekerová, Brucháčková
Následovat bude bod přezápasového cermoniálu a to představení zahajovacích sestav.
Jana Christianová nám před začátkem obdržela ocenění pro největší počet reprezentačních startů.
Následovat budou státní hymny obou týmů.
Následují švýcarské hráčky.
Češky nám za mohutného potlesku nastupují na hrací plochu.
Hřiště se nám už vyklidilo, hala zhasla. Historické finále pro český tým začíná za 15 minut.
Hala se nám už pomalu plní a je tady bouřlivá atmosféra.
Už nyní víme zprávu, která se očekávala. V první lajně nahradí zraněnou Michaelu Kubečkovou Nikola Štekerová. Česká kapitanka tak do zápasu nenastoupí.
Úvodní sestavy:
Švýcarsko: Heinová (Tönduryová) – Bergerová, Gredigová, Larssonová, Ritterová, Schmukiová – Stettlerová, Thomiová, Edizová, Faisstová, Fitziová, Gerigová, Metzgerová, Müllerová, Ruesserová, Spichigerová, Wicková, Wielandová, Wyssová.
Česko: Příleská (Christiánová) – Beránková, Gocová, Jiráková, Mechlová, Ratajová – Stůjová, Staňková, Bačová, Brucháčková, Fuchsová, Husková, Keprtová, Klubalová, Kubečková, Řepková, Sikorová, Štekerová, Trojánková.
Hezký den přímo z Ostravar arény, historický finálový zápas pro český tým začne zhruba za hodinu. Nyní zde ještě probíhají uklízecí práce pro předcházejícím zápase o bronz.
Nejúspěšnější týmy v historii MS žen
Švédsko – nejvíce titulů (11× zlato)
Finsko – vyhrálo dvakrát (1999, 2001).
Švýcarsko – jednou mistr světa (2005).
Česko – dvě bronzové medaile (2011, 2023).
Přehled medailistů mistrovství světa žen ve florbale
Rok – Zlato | Stříbro | Bronz
1997 – Švédsko | Finsko | Švýcarsko
1999 – Finsko | Švýcarsko | Švédsko
2001 – Finsko | Švédsko | Švýcarsko
2003 – Švédsko | Švýcarsko | Finsko
2005 – Švýcarsko | Finsko | Švédsko
2007 – Švédsko | Finsko | Švýcarsko
2009 – Švédsko | Švýcarsko | Finsko
2011 – Švédsko | Finsko | Česko
2013 – Švédsko | Finsko | Švýcarsko
2015 – Švédsko | Finsko | Švýcarsko
2017 – Švédsko | Finsko | Švýcarsko
2019 – Švédsko | Švýcarsko | Finsko
2021 – Švédsko | Finsko | Švýcarsko
2023 – Švédsko | Finsko | Česko
Švýcarsko – cesta do finále
Reprezentantky helvétského kříže patří dlouhodobě ke světové špičce a i na letošním šampionátu potvrzují svou kvalitu. V základní skupině A obsadily druhé místo za českým výběrem. Turnaj zahájily vítězstvím nad Lotyšskem 8:4, následně si poradily i s Dánskem, které porazily jednoznačně 11:0. V přímém souboji o první místo ve skupině se pak Švýcarky střetly právě s Českem, avšak před téměř třemi tisíci diváky v Brně podlehly domácí reprezentaci 4:7.
Ve čtvrtfinále narazily Švýcarky na sousedky ze Slovenska a utkání se pro ně rychle změnilo v jednoznačnou záležitost. Díky vysoké efektivitě v útoku a aktivnímu pojetí hry si s chutí zastřílely a po jasném vítězství 14:1 si bez větších komplikací zajistily postup mezi čtyři nejlepší týmy turnaje.
Semifinále proti Švédsku pak přineslo jeden z největších momentů letošního mistrovství. Švýcarky vstoupily do utkání velmi disciplinovaně, výborně pracovaly v defenzivě a dlouho nepouštěly jedenáctinásobné mistryně světa do vyložených šancí. Zároveň dokázaly trestat chyby soupeřek a postupně si vybudovaly rozhodující náskok. Přestože Švédky v závěru při power play dokázaly snížit, Švýcarsko si vedení pohlídalo a po vítězství 6:3 slaví historický postup do finále, kde bude usilovat o vůbec první titul mistryní světa.
Česko – cesta do historického finále
České florbalistky vstoupily do mistrovství světa suverénním způsobem a od prvních zápasů potvrzovaly rostoucí sebevědomí i ambice. V základní skupině A nenašly přemožitelky, všechny soupeřky porazily a po třech výhrách ovládly skupinu. Turnaj zahájily drtivým vítězstvím nad Dánskem 11:0, na které navázaly už o něco vydřenější, ale kontrolovanou výhrou nad Lotyšskem 6:2. Skupinové boje hrané v Brně pak zakončily atraktivním duelem se Švýcarskem. Přímý souboj o první místo ve skupině přinesl ofenzivní přestřelku, z níž vyšly lépe Češky po vítězství 7:4, výkon týmu tehdy ocenil i trenér národního týmu Lukáš Procházka.
Vyřazovací část zahájil český výběr v Ostravě čtvrtfinálovým duelem proti Norsku. Ani zde favoritky nezaváhaly a po přesvědčivém výkonu zvítězily 9:2, čímž si zajistily postup do semifinále. To už však slibovalo úplně jiný typ zápasu, jak po utkání s Norskem naznačila i brankářka Jana Christianová. „Musíme zkoncentrovat síly a připravit se na úplně jiný typ zápasu. Je to zápas, který může rozhodnout o velkých věcech, protože finále se ještě českému týmu nikdy nepovedlo vybojovat, byť už jsme k němu byly i hodně blízko. Věřím, že tahle aréna nás požene za vítězstvím,“ uvedla česká gólmanka.
Semifinálový duel proti Finsku skutečně potvrdil její slova. Utkání bylo dlouho výsledkově vyrovnané a odehrávalo se ve vysokém tempu. Aktivnější byly po většinu zápasu české hráčky, které si vytvářely více střeleckých příležitostí a dvakrát dokonce orazítkovaly konstrukci finské branky. Také Finky ale několikrát zahrozily, jejich pokusy však končily u výborně chytající Příleské. Rozhodující moment přišel až dvě minuty před koncem, kdy kapitánka českého týmu jedinou trefou utkání poslala Češky do vůbec prvního finále mistrovství světa v historii českého ženského florbalu.
Finále MS žen ve florbale nabídne souboj, který má pro český tým historický rozměr. České florbalistky si poprvé v historii zahrají o titul mistryní světa, zatímco Švýcarky se vracejí do finále po delší době a budou usilovat o průlomový triumf na největší světové scéně.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.