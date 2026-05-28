Domáca dominancia nemá konca. Švajčiarsko zabojuje o tretie finále za sebou

MS v hokeji 2026 - štvrťfinále
Švajčiarsko - Švédsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: 14. Josi (Malgin), 33. Malgin (Josi, Moser), 37. Thürkauf (Hischier, Josi) - 7. Karlsson (Heineman, Ekman-Larsson)
Rozhodcovia: Brander, Kaukokari (obaja Fín.) – Birkhoff, Gibbs (obaja Kan.)
Vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Kukan (Švaj.) 5 min + DKZ za krosček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Baechler, Niederreiter – Thürkauf, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Rochette
Švédsko: Hellberg – Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Larsson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Heineman – Holmström, Sundqvist, Frondell – Silfverberg, Asplund, Grundström – Berglund
Hokejisti Švajčiarska si vybojovali postup do semifinále na domácich MS. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Švédsko 3:1.
Ich súpermi v boji o finále budú v sobotu Nóri. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom.
Obhajcovia strieborných medailí prestrieľali súpera 32:22. Za víťazstvom ich potiahol kapitán Roman Josi, ktorý bol pri všetkých troch presných zásahoch - zaznamenal gól a dve asistencie.
Helvéti si zahrajú o medaily tretí rok za sebou, naopak „tri korunky“ nezopakujú semifinálovú účasť z predošlých dvoch šampionátov.
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Švajčiari od úvodu roztočili v útočnom pásme kolotoč a Hellberg musel byť v pozore. Švédi prežili úvodný nápor súpera a v 7. minúte gólovo udreli zásluhou Karlssona, ktorý sa presadil po krížnom pase Heinemana - 0:1.
A pre domácich mohlo byť aj horšie. Kukan krosčekoval Stenberga do krku, putoval predčasne pod sprchy a v následnej 5-minútovej presilovke pretlačil puk za Genoniho Sundqvist.
Rozhodcovia si však preštudovali situáciu na videu a rozhodli, že švédsky útočník úmyselne kopol puk korčuľou a gól neuznali.
Helvétov to povzbudilo a v 14. minúte sa tešili z vyrovnania, keď nahodenie Josiho skončilo až za chrbtom Hellberga.
II. tretina:
V druhej tretine sa hra odvíjala zväčša v strednom pásme. Postupne sa začala však prejavovať korčuliarska prevaha Švajčiarov, ku gólu boli blízko Thürkauf s Andrighettom a následnej aj Niederreiter.
Skórovať sa podarilo až Malginovi, ktorý využil otvorený priestor vo švédskej obrane - 2:1.
V 37. minúte viedli domáci už o dva góly, akciu Hischiera dokončil nepokrytý Thürkauf. Odpovedať mohol Berglund, v páde zakončil, no vypýtal si len faul.
III. tretina:
Švédom presilovky nevychádzali a aj preto si domáci kontrolovali v 3. tretine náskok. Mohli ho aj poistiť, Meier z dorážky pred odkrytou bránkou trafil iba žŕdku.
Severania v závere zatlačili domácich, no tých podržal Genoni, a tak sa už skóre nezmenilo.