    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    3 - 1
    1:1, 2:0, 0:0
    Domáca dominancia nemá konca. Švajčiarsko zabojuje o tretie finále za sebou

    Calvin Thurkauf oslavuje gól.
    Fotogaléria (7)
    Calvin Thurkauf oslavuje gól. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|28. máj 2026 o 22:56
    Švajčiarsko dnes zdolalo Švédsko vo štvrťfinále na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - štvrťfinále

    Švajčiarsko - Švédsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

    Góly: 14. Josi (Malgin), 33. Malgin (Josi, Moser), 37. Thürkauf (Hischier, Josi) - 7. Karlsson (Heineman, Ekman-Larsson)

    Rozhodcovia: Brander, Kaukokari (obaja Fín.) – Birkhoff, Gibbs (obaja Kan.)

    Vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Kukan (Švaj.) 5 min + DKZ za krosček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Baechler, Niederreiter – Thürkauf, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Rochette

    Švédsko: Hellberg – Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Larsson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Heineman – Holmström, Sundqvist, Frondell – Silfverberg, Asplund, Grundström – Berglund

    Hokejisti Švajčiarska si vybojovali postup do semifinále na domácich MS. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Švédsko 3:1.

    Ich súpermi v boji o finále budú v sobotu Nóri. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom.

    Obhajcovia strieborných medailí prestrieľali súpera 32:22. Za víťazstvom ich potiahol kapitán Roman Josi, ktorý bol pri všetkých troch presných zásahoch - zaznamenal gól a dve asistencie.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Švédsko vo štvrťfinále MS v hokeji 2026

    Helvéti si zahrajú o medaily tretí rok za sebou, naopak „tri korunky“ nezopakujú semifinálovú účasť z predošlých dvoch šampionátov.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    30.5.2026 15:20
    Nórsko
    Nórsko
    Kanada
    Kanada
    30.5.2026 20:00
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Švajčiari od úvodu roztočili v útočnom pásme kolotoč a Hellberg musel byť v pozore. Švédi prežili úvodný nápor súpera a v 7. minúte gólovo udreli zásluhou Karlssona, ktorý sa presadil po krížnom pase Heinemana - 0:1.

    A pre domácich mohlo byť aj horšie. Kukan krosčekoval Stenberga do krku, putoval predčasne pod sprchy a v následnej 5-minútovej presilovke pretlačil puk za Genoniho Sundqvist.

    Rozhodcovia si však preštudovali situáciu na videu a rozhodli, že švédsky útočník úmyselne kopol puk korčuľou a gól neuznali.

    Helvétov to povzbudilo a v 14. minúte sa tešili z vyrovnania, keď nahodenie Josiho skončilo až za chrbtom Hellberga.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Sweden's Anton Frondell, right, plays the puck away from Switzerland's Ken Jager during tha quarterfinal game between Switzerland and Sweden at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Švéd Linus Karlsson strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026.
    Sweden's Oskar Sundqvist, right, kicks the puck over the line against Switzerland's Janis Moser, left, and Switzerland's goaltender Leonardo Genoni, during the quarterfinal game between Switzerland and Sweden at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Pool Photo via AP)
    Švajčiarsky hokejista Tim Berni(vľavo) a hráč Švédska Lucas Raymond bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    7 fotografií
    Nórsky hráč Havard Ostrem Salsten (vľavo) bojuje o puk s Lotyšom Rudolfsom Balcersom počas zápasu štvrťfinále Nórsko - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu vo štvrtok 28. mája 2026.Švajčiarsky hokejista Roman Josi (vpravo) a hráč Švédska Rasmus Asplund bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.Sweden's Ivar Stenberg, right, turns away from Switzerland's Ken Jager during the quarterfinal game between Switzerland and Sweden at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    II. tretina:

    V druhej tretine sa hra odvíjala zväčša v strednom pásme. Postupne sa začala však prejavovať korčuliarska prevaha Švajčiarov, ku gólu boli blízko Thürkauf s Andrighettom a následnej aj Niederreiter.

    Skórovať sa podarilo až Malginovi, ktorý využil otvorený priestor vo švédskej obrane - 2:1.

    V 37. minúte viedli domáci už o dva góly, akciu Hischiera dokončil nepokrytý Thürkauf. Odpovedať mohol Berglund, v páde zakončil, no vypýtal si len faul.

    III. tretina:

    Švédom presilovky nevychádzali a aj preto si domáci kontrolovali v 3. tretine náskok. Mohli ho aj poistiť, Meier z dorážky pred odkrytou bránkou trafil iba žŕdku.

    Severania v závere zatlačili domácich, no tých podržal Genoni, a tak sa už skóre nezmenilo.

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 28. mája

    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    4 - 1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    4 - 0
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    3 - 1
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    2 - 0
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Tim Berni (vľavo) a hráč Švédska Lucas Raymond bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026
