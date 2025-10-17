Rehák-Štefečeková mala veľkú smolu. Na postup do finále jej chýbal jediný bod

Zuzana Rehák Štefečeková.
Zuzana Rehák Štefečeková. (Autor: TASR)
TASR|17. okt 2025 o 12:55
Slovensko nebude mať zastúpenie vo finále ani v mužskej kategórii.

ATÉNY. Slovenskí strelci nepostúpili do finále na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v Aténach.

V disciplíne trap mala najbližšie k miestenke do najlepšej šestky Zuzana Rehák-Štefečeková, ktorá obsadila siedme miesto.

Zlatá olympionička z Tokia mala stopercentnú tretiu sériu, v tej nasledujúcej však minula až trikrát. Po kvalifikácii s nástrelom 118 bodov bola na spoločnom šiestom mieste s dvoma ďalšími súperkami a išla tak do rozstrelu o poslednú miestenku.

O jednu presnú ranu však zaostala za Austrálčankou Laetishou Scanlanovou. V tímovej súťaži boli Slovenky piate - Jana Špotáková nazbierala 110 bodov (39. miesto) a Nikola Molnárová o bod menej (41. miesto).

Zo slovenských trapistov bol najvyššie devätnásty Filip Marinov (119), ktorého delili od rozstrelu o finále tri body.

Majster sveta z roku 2009 Marián Kovačócy si pripísal o bod menej (29.) a Erik Varga obsadil 59. priečku so 115 bodmi. V tímovej súťaži boli Slováci deviati.

