Slovákom sa ME nedarilo, z kvalifikácie vzduchovej pištole nepostúpil nikto

Európsky šampionát vo vzduchových zbraniach odštartovali v arménskom Jerevane puškári tímovým mixom.
Slovensko malo v štartovej listine dvojnásobné zastúpenie a viac sa darilo dvojici Kamila Novotná (314,6) a Štefan Šulek (313,8), ktorá s celkovým nástrelom 628,4 b obsadila konečné 21. miesto.
Miroslava Kyselová (312,7) s Patrikom Jánym (313,8) mali 626,5 b, čo im stačilo na 34. miesto. Kvalifikáciu mixov vyhral prvý tím Nórska (634,8 b), druhé miesto obsadilo Bulharsko (633,1), tretiu priečku Švédsko 1 (623,8) a ako štvrtý postúpil do finále prvý tím Nemecka (632,5).
„Strieľalo sa mi dobre, celé preteky sú jedna položka. Začiatočné rany boli dobré, niektoré také premierené, čo na nich bolo vidieť. Táto disciplína je o takej vzájomnosti, ak chceme niečo dosiahnuť, tak musíme obaja streliť dobre. Mne sa aj preto mix páči,“ povedala Novotná.
„Určite pomôže trošku sa rozstrieľať a taký krst na tom podujatí. Možno potom vstúpi človek do tej individuálnej súťaže ľahšie. No na druhej strane, keď sa nedarí, tak aj ťažšie a také to dnes bolo,“ uviedol v tlačovej správe Jány.
Kvarteto Slovákov neuspelo v kvalifikácii vzduchovej pištole mužov. Najvyššie skončil na 27. mieste Marek Copák s nástrelom 572 bodov, Peter Baláž obsadil 45. miesto (568 b) a Juraj Tužinský a Marek Kostúr figurovali na 63. a 64. pozícii (obaja 563). Kvalifikáciu vyhral Talian Paolo Monna s nástrelom 583 b.