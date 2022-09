Slovenky sa nezľakli olympijských víťaziek, na ME vybojovali bronz

LARNAKA. Danka Barteková, Vanesa Hocková a Lucia Kopčanová si na ME v streľbe z brokových zbraní vybojovali bronz v tímovej súťaži v skeete.

V boji o medailu zdolali talianske trio Chiara Cainerová, Martina Bartolomeiová a Diana Bacosiová 6:4. Zlato si vystrieľali Nemky, ktoré zdolali Britky 2:0.

"My sme mali veľmi mladý tím, v talianskom tíme boli dve olympijské víťazky. Bolo to veľmi ťažké a stálo nás to veľa energie. Ráno to nebolo optimálne, na dievčatách bol vidieť strach, ale zabojovali voči stresu a neistote a zvládli súboje.