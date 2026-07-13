Tuhý boj do poslednej loptičky. Slováci po trpkej prehre končia na ME vo štvrťfinále

Slovenskí stolnotenisoví juniori sa na ME mládeže v portugalskom Gondomare prebojovali do štvrťfinále. V ňom však nestačili na Španielov, ktorým podľahli v pondelok tesne 2:3.
Na úvod štvrťfinále najprv Damián Flóro prehral s Lucom Khidashelim 1:3, ale následne Samuel Arpáš (3:1) a Pavol Kokavec (3:0) vyhrali svoje duely a Slováci sa ujali vedenia.
Potom však Arpáš podľahol Khidashelimu 0:3 a v rozhodujúcom súboji Floro prehral s Francescom Carrerom 2:3 na sety, keď nevyužil vedenie 1:0 i 2:1. V dramatickom piatom sete prehral 11:13.
Slovenskí juniori v nedeľu zvládli osemfinálový duel proti Belgicku, ktoré zdolali 3:1.