Arpáš má za sebou úspešný týždeň v Dauhe. Mal na dosah dve víťazné trofeje

Slovenský stolnotenisový reprezentant Samuel Arpáš má za sebou úspešné ťaženie počas uplynulého týždňa v katarskej Dauhe, kde absolvoval dva turnaje.
S maďarským partnerom Balázsom Leiom triumfovali vo štvorhre a v miešanej štvorhre sa so Španielkou Mariou Berzosovou prebojovali do finále, v ktorom nestačili na indickú dvojicu.
Najlepší slovenský stolný tenista za rok 2025 sa najprv na turnaji WTT Youth Contender dostal do štvrťfinále vo dvojhre aj v mixe. Následne sa predstavil na ďalšom mládežníckom a už prestížnejšom turnaji WTT Youth Star Contender, kde sa mu darilo v deblových súťažiach.
Vo štvorhre hráčov kategórie do 19 rokov obnovil spoluprácu s tradičným deblovým partnerom Balázsom Leiom z Maďarska a vybojovali si víťaznú trofej. Cesta k nej bola náročná, keďže kým sa dostali do finále, museli zvládnuť tri päťsetové súboje.
Prešli cez malajzijské, hongkonské a v semifinále aj cez litovsko-kazašské duo Ignas Šišanovas, Alan Kurmangalijev 3:2. Vo finále potom už nedali šancu kórejsko-iránskemu páru Lee Seung-soo, Benyamin Faraji a vyhrali 3:0 (9, 7, 6).
V semifinále sme odvrátili štyri mečbaly
„S Balázsom sme sa vrátili k starým dobrým časom. Dohodli sme sa, že v tomto roku sa bok po boku predstavíme na MEJ i MSJ. Už počas tréningov sme cítili, že sme vo veľmi dobrej forme vo štvorhre. Vedeli sme však, že máme náročný žreb.
Najskôr sme zdolali bratskú dvojicu z Malajzie, v ďalšom kole sme vyradili kvalitný pár - ľaváka s pravákom - z Hongkongu. V semifinále sme odvrátili štyri mečbaly. Aj keď sme prehrávali, tak sme si hovorili, že máme na to, lebo sme hrali veľmi dobre v každom zápase. Finále bola čerešnička na torte.
Vlastne prvýkrát sme nastúpili proti dvom pravákom, čo je pre nás aj lepšie. To sme využili. Súperi ani raz nevyhrávali a boli prakticky bez šance," citoval 18-ročného Arpáša Slovenský stolnotenisový zväz.
Aj v miešanej štvorhre bojoval slovenský reprezentant o celkové víťazstvo. So Španielkou Berzosovou ako najvyššie nasadená dvojica prenikli tiež do finálového duelu, pričom vo štvrťfinále proti Indom otáčali z 0:2 a v semifinále proti Kórejčanom z 1:2 na 3:2.
V súboji o trofej pre víťazov podľahli indickému duu Abhinandh Pradhivadhi, Divyanshi Bhowmick 1:3 (-6, 7, -5, -9).
Určite sme spokojní
„V mixe sme tiež podávali dobré výkony. V dvoch dueloch s výsledkom 3:2 sa nám podarilo otočiť vývoj. Vo finále sme čelili indickému páru.
Na bekhende mali materiál, čo nám príliš nesedelo, ale určite sme spokojní," poznamenal Arpáš k účinkovaniu v miešanej štvorhre.
Vo dvojhre bolo pre talentovaného Slováka, ktorého tentoraz koučoval jeho bývalý reprezentačný tréner z kadetskej kategórie Dalibor Jahoda, konečnou zastávkou štvrťfinále.
V 1. kole vyraďovacej časti zdolal Ma Jeong-mina z Kórejskej republiky 3:0, potom v boji o semifinále podľahol Abhinandhovi Pradhivadhimu v troch koncovkách 0:3 (-9, -10, -10).
„Takisto vládne spokojnosť aj s mojím vystúpením v jednotlivcoch, keďže toto bol jeden z najnáročnejších turnajov WTT Youth Star s množstvom ázijských hráčov. Zdolal som dobrých súperov. Na prvom turnaji som prehral s Iráncom Farajim, ktorý má už skalpy mužskej svetovej jednotky i dvojky.
Tu som podľahol Indovi Pradhivadhimu, ktorý mi príliš nevyhovoval pre už spomenutý materiál na bekhende. Keby mi žreb dožičil iného súpera, určite som mohol pomýšľať aj na semifinále a možno aj vyššie.
Cítim sa v dobrej forme a som rád za predvedené výkony. Obzvlášť, že nezaostávam za konkurentmi a stále sa zlepšujem," zakončil Arpáš.