Pištej hral už takmer bez bolesti. S Balážovou ovládli mix na turnaji v Taliansku

BIELLA. Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová triumfovali v miešanej štvorhre na turnaji WTT Feeder v talianskej Bielle.

Ako druhý nasadený pár si v sobotnom finále poradili so srbskou dvojicou Dimitrije Levajac, Izabela Lupulesková 3:1 na sety (6, -6, 9, 7).

Pištej dva mesiace netrénoval

"Takpovediac do roka a do dňa sme získali ďalší titul a som veľmi rád, že tento sa už bude počítať do rebríčka kvalifikácie na OH. Som po dlhodobom zranení a bol som prakticky dva mesiace bez tréningu, takže tento turnaj bol skôr skúška.