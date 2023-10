Budúca hviezda Slovenska? Skvelý stolnotenisový mladík skončil medzi najlepšími

Top 10 v Bukurešti

"Vždy je dobré skončiť v prvej polovici. Pred turnajom by som umiestnenie do 5. miesta považoval za pekný výsledok, ale ani na um mi neprišlo, že by mohol skončiť takto vysoko.

Flórovi vyšiel vstup do turnaja. Až na konci druhého hracieho dňa utrpel prvú prehru so suverénnym Abiodunom (0:4).

Na Top 10 zvládol tri zo štyroch sedemsetových súbojov vrátane dôležitých duelov v boji o pódiové umiestnenie s Poliakom Patrykom Žyworonekom (4:3) a Danilom Fasom z Talianska (4:3).

"Mojou ambíciou bolo dostať sa do prvej päťky, napokon to dopadlo ešte lepšie, čo ma veľmi potešilo. Bol to môj najvydarenejší turnaj, počas ktorého som sa cítil skutočne veľmi dobre, a to som aj potvrdil výsledkami," povedal Flóro.