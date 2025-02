Víťazný hetrik. Balážová triumfovala v ankete Stolný tenista roka tretíkrát po sebe

"Musím sa priznať, že tento rok som celkom aj očakávala, že by som v ankete mohla vyhrať, keďže mne jedinej sa podarilo stať majsterkou Európy. Určite to bol jeden z náročnejších rokov.

V kategórii Tréner roka sa opäť dočkal prvenstva Jaromír Truksa. Zverenky reprezentačného trénera žien zažiarili najmä na ME v Linzi, kde k zlatu Balážovej pridala Kukuľková po boku Natalie Bajorovej z Poľska bronz tiež vo štvorhre žien. Na MS družstiev v kórejskom Pusane skončili jeho hráčky tesne pred bránami osemfinále. Truksa ovládol túto kategóriu aj v rokoch 2019 a 2021.

"Tá uplynulá sezóna nebola vôbec taká dobrá, ako sa tu javí, pretože sme sa nedostali na olympiádu do Paríža. Viac ako polroka sme sa trápili, smútili, boli sme nervózni a boli sme neúspešní. Počas olympiády sme si oddýchli a trošku sme mysleli na majstrovstvá Európy a tam to prišlo. Dve medaily, to sa ešte nikdy nestalo. Máme majsterku Európy a to tak pekne znie. V živote som si nemyslel, že budem trénovať majstra alebo majsterku Európy. Čiže to bol pre mňa neuveriteľný rok," povedal pre TASR Truksa.

Cena pre najlepšieho rozhodcu roka má zatiaľ len jediného držiteľa. Aj šiestykrát po obnovení ankety patrí Matejovi Hamranovi, ktorý počas roka 2024 zastával funkciu hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu na mnohých medzinárodných podujatiach v zahraničí.

V kategórii Parastolný tenista roka po Jánovi Riapošovi (2022) a Alene Kánovej (2023) zvíťazila dvojica Riapoš - Peter Lovaš, ktorá sa na parížskych paralympijských hrách postarala o najcennejší úspech vo štvorhre v kategórii MD4.

Ocenenie Stolnotenisové srdce za významný počin udelili Ľudovítovi Valárikovi, čestnému členovi SSTZ, držiteľovi Strieborného odznaku SOŠV i veteránskemu majstrovi Európy vo štvorhre, pod ktorého vedením vyrástlo množstvo hráčov z kysuckého regiónu.

Ocenenie vo forme poďakovania za vzornú reprezentáciu na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži patrilo Wang Jangovi, ktorého na slávnosti zastúpil kouč reprezentácie mužov Peter Šereda.

Súčasťou slávnosti bol aj krst knihy s názvom "100 rokov, 100 rozhodcov, stovky zážitkov", ktorej autorom je dlhoročný medzinárodný stolnotenisový rozhodca Marián Bystričan. Symbolicky rozhodcovskými kartičkami ju pokrstili predseda SSTZ Anton Hamran a predseda rozhodcovskej komisie SSTZ Stanislav Sládkovič.