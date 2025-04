Slovensko doma s piatimi reprezentantmi. Už by to chcelo aj nejakú medailu, hovorí tréner

Predseda Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) Anton Hamran verí, že sa im podarí dosiahnuť kvalitné výsledky a že si do TIPOS arény nájde cestu aj množstvo divákov.

BRATISLAVA. Bratislava bude na budúci týždeň od 7. do 11. mája hostiť prvýkrát v histórii majstrovstvá Európy v stolnom tenise do 21 rokov, na ktorých sa bude bojovať o päť medailových súprav vo dvojhrách, štvorhrách a mixe.

Podujatie sa uskutoční v roku, keď si SSTZ pripomína sté výročie stolného tenisu na Slovensku a zároveň je to desať rokov odkedy Slovensko organizovalo majstrovstvá Európy mládeže v roku 2015.

„Je to nový formát majstrovstiev. Nemôže na ňom štartovať každý, ale len najlepších 48 v európskom rebríčku. Ďalších osem v každej kategórii bude z kadetského rebríčka, takže je to šanca aj pre mladých, aby si to mohli vyskúšať už aj s dospelými.

Ako účastnícka krajina sme mali garantované miesta, ale nemuseli sme ich využiť, keďže naši reprezentanti sa na podujatie kvalifikovali. Dokonca máme o jedného chlapca viac,“ povedal Hamran.

V Bratislave sa predstaví dokopy 56 mužov a 56 žien a zápasy bude rozhodovať asi 40 arbitrov.