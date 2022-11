Maximálna rýchlosť na Dakare? S bezpečnosťou to nemá nič spoločné, vraví Svitko

Naprieč Saharou do Dakaru v rámci pretekov Africa ECO Race. A podarilo sa mu dokonca zvíťaziť v celkovom poradí.

Diaľkové rely jazdí od roku 2010. Odvtedy sa vypracoval do úzkej špičky. Aj organizátor súťaže ho zaraďuje do kategórie - Legenda. Pretože absolvoval viac ako 10 pretekov.

„Tá, v ktorej pokračujem už štrnástykrát. Vždy je tam veľká konkurencia. Aj v Afrike to bolo náročné, ale je to veľký rozdiel v porovnaní s Rely Dakar,“ vraví 40-ročný Svitko.

„Sám sa však nepovažujem za legendu. Nie som najmladší a mohol by som už jazdiť aj v kategórii veteránov. Beriem to tak, že medzi elitou som už najstarší, ale neopúšťam sa preto. Dakar je stále môj sen. Uvidíme, ako dlho to ešte bude trvať,“ vraví.

Organizátori každý rok prinášajú rôzne novinky. Na jednej strane sa snažia zmazať rozdiely medzi továrenskými tímami a súkromnými. Nastaviť pravidlá, aby boli čo najférovejšie.