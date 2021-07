Nemá ani tridsať, trénersky rástol aj v zahraničí. Zažije postup do Fortuna ligy?

„Fungovalo to, zaujímavé to bolo aj po finančnej stránke, ale nenapĺňalo ma to tak, ako som si predstavoval. Cítil som, že to nie je to, čomu sa chcem venovať celý život,“ priznáva 29-ročný rodák zo Spiša.

Pokračovať ako hráč už asi nebude

Na príležitosť pracovať v seniorskom futbale Štefan Markulík dlho čakať nemusel.

Najprv si v Spišskej Novej Vsi vyskúšal post asistenta a potom prešiel do pozície hlavného trénera. Strávil v nej uplynulé dve sezóny.

Klubu, ktorý sa v tom čase ekonomicky hľadal a k dispozícii mal veľmi mladý káder, patrilo v III. lige Východ pred anulovaním sezóny 2019/20 dvanáste miesto.