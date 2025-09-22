Niekde sa rušia, niekde pridávajú. Po zisku zlatej medaily vyhlásili štátny sviatok

GABORONE. Botswana vyhlásila štátny sviatok na počesť senzačného triumfu svojho tímu v štafete mužov na 4x400 metrov na MS v atletike v Tokiu.
Atléti sa tak stali prvými africkými víťazmi v histórii tejto disciplíny.
Hrdinom dramatických pretekov v lejaku sa stal Collen Kebinatshipi. Po tom, čo už predtým získal zlato aj v behu na 400 metrov jednotlivcov, zvládol brilantný záverečný úsek štafety a doviedol Botswanu k víťazstvu pred Spojenými štátmi a Južnou Afrikou.
Prezident Botswany Duma Gideon Boko vyhlásil sviatok na 29. septembra, teda deň pred oslavami nezávislosti krajiny.
Rozhodnutím chce vzdať poctu Kebinatshipimu a jeho spolubežcom Bhekempilovi Eppiemu, Letsilemu Tebogovi a Bayapovi Ndorimu.
„Všetkým poviem: prírodné diamanty Botswany neležia len pod zemou. Sú nimi aj naši atléti – majstri sveta,“ vyhlásil Boko podľa miestnych médií.
Nejde o prvý športový sviatok v krajine. Minulý rok Letsile Tebogo priniesol Botswane prvú olympijskú zlatú medailu v behu na 200 metrov v Paríži, čo krajina oslávila poldňovým voľnom.
VIDEO: Finiš štafety mužov na 400 m na MS 2025