Slovenská reprezentácia bude definitívne aj bez Lobotku. Schranz ostáva s mužstvom

Sportnet, TASR|6. okt 2025 o 17:36 (aktualizované 6. okt 2025 o 18:07)
Hráč Neapola utrpel zranenie v nedeľnom zápase Serie A proti Janovu.

BRATISLAVA. Stredopoliar Stanislav Lobotka nebude slovenskej futbalovej reprezentácii k dispozícii v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026. Pondelkové vyšetrenia potvrdili svalové zranenie, ktoré mu neumožní nastúpiť v Severnom Írsku a proti Luxembursku.

Na jeho miesto tréner Francesco Calzona nikoho nepovolal, informoval web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Lobotka nedohral nedeľňajší zápas 6. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho SSC Neapol zdolal FC Janov 2:1.

Tridsaťročný stredopoliar musel striedať už v 44. minúte, keď sa pošmykol a pocítil ostrú bolesť v oblasti slabín. Po príchode na Slovensko potom podstúpil vyšetrenia.

„Ich výsledok nepotešil. Potvrdili svalové zranenie v takom rozsahu, že dvojnásobný najlepší Futbalista roka sa odpojí od tímu,“ informoval portál SFZ.

Krídelníka Ivana Schranza zo Slavie Praha trápil členok po nedeľnom derby na pôde Sparty (1:1) a faule Patrika Vydru.

„Na vyšetrenie magnetickou rezonanciou šiel aj Ivan Schranz, ktorý ešte v nedeľu odohral v pražskom derby 78 minút. Ten ostáva s mužstvom a bude sa pripravovať na zápasy,“ uviedli predstavitelia zväzu.

V hre je stále aj príchod obrancu Dávida Hancka z Atletica Madrid, ktorého manželka má plánovaný termín pôrodu.

„S Dávidom Hanckom je vedenie národného tímu stále v spojení, aby hneď, ako budú tomu okolnosti naklonené, bolo možné pripraviť a realizovať hráčovu cestu za slovenskou reprezentáciou na miesto, kde sa bude práve nachádzať,“ uvádza sa na webe SFZ.

Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti a po úvodných dvoch dueloch sú na čele A-skupiny so šiestimi bodmi.

V septembri najskôr v Bratislave zdolali favorizované Nemecko (2:0) a plný bodový zisk vybojovali aj na pôde Luxemburska (1:0).

V piatok 10. októbra nastúpia v Belfaste proti Severným Írom, o tri dni neskôr sa „sokoli“ predstavia v Trnave proti Luxembursku.

Víťaz štvorčlennej skupiny si zaistí priamy postup na svetový šampionát, tím z druhého miesta oň zabojuje v baráži.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

