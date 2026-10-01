Klopp oslavuje prvé víťazstvo s Nemeckom. Portugalci zvládli prestrelku a Haaland mlčal

Nemci oslavujú gól proti Srbsku.
Nemci oslavujú gól proti Srbsku. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 22:40
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Grécko stratilo dvojgólový náskok.

Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje vyhrali vo štvrtkovom zápase A-divízie v Kodani nad domácim Dánskom 4:2 a s plným počtom bodov vedú tabuľku 4. skupiny napriek nečakanému odchodu hviezdneho Cristiana Ronalda.

Nemci sa dočkali prvého triumfu pod vedením trénera Jürgena Kloppa, keď si v 2. skupine poradili so Srbskom 2:0.

Gréci po víťazstvách nad Srbskom a Nemeckom mali na dosah aj cenný skalp Holandska, neudržali však dvojgólový náskok a napokon remizovali 2:2.

Portugalci nastúpili už bez historicky najlepšieho reprezentačného strelca Ronalda. Proti Dánsku dostal na hrote šancu Goncalo Ramos.

Ten si už v 13. minúte pekne narazil loptu s Joaom Cancelom, ktorý zakončil ponad padajúceho brankára Hermansena - 1:0. Mikkel Damsgaard vydarenou obaľovačkou vyrovnal, ale následne Ramos vrátil favoritovi tesný náskok.

Vitinha oslavuje víťazný gól.
Vitinha oslavuje víťazný gól. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)

Severania dokázali druhýkrát vyrovnať v 54. minúte, Damsgaard vysunul do úniku Rasmusa Höjlunda, ktorý preloboval Dioga Costu.

Portugalsku prinavrátil vedenie Vitinha, keď hlavou usmernil do siete center Bruna Fernandesa - 2:3. Dáni už nedokázali reagovať, víťazstvo hostí spečatil v 87. minúte striedajúci Joao Felix.

V druhom zápase skupiny Wales zvíťazil nad Nórskom 2:1 a pripísal si prvé tri body do tabuľky. „Vikingovia“ hrali od 46. minúty bez vylúčeného Torbjörna Heggema. Walesania majú na konte tri body, rovnako ako Dáni a Nóri.

V mníchovskej Allianz Arene si Nemci vypracovali v prvom polčase viacero čistých šancí. Serge Gnabry zblízka pohorel na srbskom brankárovi Djordjem Petrovičovi, ten potom chytil aj hlavičku Floriana Wirtza.

Na snímke tréner Nemecka Jurgen Klopp sa usmieva.
Na snímke tréner Nemecka Jurgen Klopp sa usmieva. (Autor: TASR/AP)

Na opačnej strane nedotiahli sľubnú akciu Filip Kostič s Kostom Nedeljkovičom. Kloppovi zverenci sa dočkali v 39. minúte, Wirtz trafil ešte tyč, ale odrazenú loptu poslal do siete Tom Bischof. Bol to pre neho prvý gól v reprezentačnom A-tíme.

Domáci pridali po zmene strán druhý zásah, po prihrávke Maximiliana Mittelstädta sa uvoľnil v šestnástke Wirtz a zakončil presne po zemi.

Nemci mohli vyhrať aj vyšším rozdielom, no proti Malickovi Thiawovi opäť „čaroval“ Petrovič, a tak sa už skóre nezmenilo. 

Nemci sú so štyrmi bodmi na 3. mieste 2. skupiny, tabuľku vedú so 7 bodmi Gréci. Tí v Solúne zaskočili v prvom dejstve Holandsko, ktoré nevedelo nájsť recept na pevnú obranu súpera.

Už v 13. minúte brankára Berta Verbruggena prekonal Christos Tzolis, no gól neplatil pre ofsajd. V 23. minúte už domáci viedli, keď sa Fotis Ioannidis presadil strelou na zadnú žrď.

Ioannidis mal prsty aj v druhom góle, tesne pred prestávkou našiel z pravej strany na päťke spoluhráča Georgiosa Masourasa, ktorý zvýšil na 2:0.

Virgil van Dijk oslavuje gól do siete Grécka.
Virgil van Dijk oslavuje gól do siete Grécka. (Autor: TASR/AP)

„Oranjes“ v druhom polčase výrazne ožili a vrátili sa do hry. V 59. minúte znížil hlavičkou Virgil van Dijk. O šesť minút neskôr rozvlnil sieť aj Denzel Dumfries, ktorý potrestal zaváhanie v gréckej obrane, VAR však jeho gól zrušil.

Dumfries mal smolu, pre ofsajd nemohol platiť ani jeho zásah z 72. minúty. Napokon Holanďania vybojovali bod, remízu 2:2 zariadil v 89. minúte Tijani Reijnders.

V 3. skupine B-divízie Izrael uhral na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne bezgólovú remízu s Kosovom. V Dubline sa zápas Írska s Rakúskom skončil takisto nerozhodne - 2:2. Domácim nestačili k výhre ani dva góly Troya Parrotta.

Duel prerušili po 19 minútach protestujúci fanúšikovia, ktorí zahádzali hraciu plochu tenisovými loptičkami s palestínskou vlajkou. Hra pokračovala po štvorminútovej prestávke.

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Už pred stretnutím sa pred štadiónom zhromaždili demonštranti z iniciatívy “Stop the Game” (Zastavte hru) a s palestínskymi vlajkami a transparentmi vyjadrili podporu írskemu hráčovi Gavinovi Bazunuovi, ktorý sa rozhodol bojkotovať oba duely s Izraelom. 

Azerbajdžan remizoval v 2. skupine D-divízie s Lichtenštajnskom 0:0. Oba tímy čakajú na prvé víťazstvo, tabuľku vedie so štyrmi bodmi Litva. V 1. skupine hrala Malta s Gibraltárom nerozhodne 1:1.

Liga národov 2026/2027 - 3. kolo:

A-divízia:

2. skupina:

Nemecko - Srbsko 2:0 (1:0)

Góly: 39. Bischof, 61. Wirtz

Grécko - Holandsko 2:2 (2:0)

Góly: 23. Ioannidis, 45.+2 Masouras - 59. Van Dijk, 89. Reijnders

4. skupina:

Dánsko - Portugalsko 2:4 (1:2)

Góly: 24. Damsgaard, 54. Höjlund – 13. Cancelo, 26. Ramos, 67. Vitinha, 87. Joao Felix

Wales - Nórsko 2:1 (1:1)

Góly: 38. D. James, 48. Neco Williams - 11. Bobb, ČK: 46. Heggem (Nór.)

B-divízia:

3. skupina:

Izrael - Kosovo 0:0

Írsko - Rakúsko 2:2 (2:0)

Góly: 12. a 45. Parrott (druhý z 11 m) - 71. Prass, 77. Gregoritsch

D-divízia:

1. skupina:

Malta - Gibraltár 1:1 (0:0)

Góly: 53. J. Mbong - 61. Scanlon

2. skupina:

Azerbajdžan - Lichtenštajnsko 0:0

Liga národov

    Nemci oslavujú gól proti Srbsku.
    Nemci oslavujú gól proti Srbsku.
    Klopp oslavuje prvé víťazstvo s Nemeckom. Portugalci zvládli prestrelku a Haaland mlčal
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