Klopp oslavuje prvé víťazstvo s Nemeckom. Portugalci zvládli prestrelku a Haaland mlčal

Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje vyhrali vo štvrtkovom zápase A-divízie v Kodani nad domácim Dánskom 4:2 a s plným počtom bodov vedú tabuľku 4. skupiny napriek nečakanému odchodu hviezdneho Cristiana Ronalda.
- ONLINE: Nemecko - Srbsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 2)
- ONLINE: Dánsko - Portugalsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 4)
Nemci sa dočkali prvého triumfu pod vedením trénera Jürgena Kloppa, keď si v 2. skupine poradili so Srbskom 2:0.
Gréci po víťazstvách nad Srbskom a Nemeckom mali na dosah aj cenný skalp Holandska, neudržali však dvojgólový náskok a napokon remizovali 2:2.
Portugalci nastúpili už bez historicky najlepšieho reprezentačného strelca Ronalda. Proti Dánsku dostal na hrote šancu Goncalo Ramos.
Ten si už v 13. minúte pekne narazil loptu s Joaom Cancelom, ktorý zakončil ponad padajúceho brankára Hermansena - 1:0. Mikkel Damsgaard vydarenou obaľovačkou vyrovnal, ale následne Ramos vrátil favoritovi tesný náskok.
Severania dokázali druhýkrát vyrovnať v 54. minúte, Damsgaard vysunul do úniku Rasmusa Höjlunda, ktorý preloboval Dioga Costu.
Portugalsku prinavrátil vedenie Vitinha, keď hlavou usmernil do siete center Bruna Fernandesa - 2:3. Dáni už nedokázali reagovať, víťazstvo hostí spečatil v 87. minúte striedajúci Joao Felix.
V druhom zápase skupiny Wales zvíťazil nad Nórskom 2:1 a pripísal si prvé tri body do tabuľky. „Vikingovia“ hrali od 46. minúty bez vylúčeného Torbjörna Heggema. Walesania majú na konte tri body, rovnako ako Dáni a Nóri.
V mníchovskej Allianz Arene si Nemci vypracovali v prvom polčase viacero čistých šancí. Serge Gnabry zblízka pohorel na srbskom brankárovi Djordjem Petrovičovi, ten potom chytil aj hlavičku Floriana Wirtza.
Na opačnej strane nedotiahli sľubnú akciu Filip Kostič s Kostom Nedeljkovičom. Kloppovi zverenci sa dočkali v 39. minúte, Wirtz trafil ešte tyč, ale odrazenú loptu poslal do siete Tom Bischof. Bol to pre neho prvý gól v reprezentačnom A-tíme.
Domáci pridali po zmene strán druhý zásah, po prihrávke Maximiliana Mittelstädta sa uvoľnil v šestnástke Wirtz a zakončil presne po zemi.
Nemci mohli vyhrať aj vyšším rozdielom, no proti Malickovi Thiawovi opäť „čaroval“ Petrovič, a tak sa už skóre nezmenilo.
Nemci sú so štyrmi bodmi na 3. mieste 2. skupiny, tabuľku vedú so 7 bodmi Gréci. Tí v Solúne zaskočili v prvom dejstve Holandsko, ktoré nevedelo nájsť recept na pevnú obranu súpera.
Už v 13. minúte brankára Berta Verbruggena prekonal Christos Tzolis, no gól neplatil pre ofsajd. V 23. minúte už domáci viedli, keď sa Fotis Ioannidis presadil strelou na zadnú žrď.
Ioannidis mal prsty aj v druhom góle, tesne pred prestávkou našiel z pravej strany na päťke spoluhráča Georgiosa Masourasa, ktorý zvýšil na 2:0.
„Oranjes“ v druhom polčase výrazne ožili a vrátili sa do hry. V 59. minúte znížil hlavičkou Virgil van Dijk. O šesť minút neskôr rozvlnil sieť aj Denzel Dumfries, ktorý potrestal zaváhanie v gréckej obrane, VAR však jeho gól zrušil.
Dumfries mal smolu, pre ofsajd nemohol platiť ani jeho zásah z 72. minúty. Napokon Holanďania vybojovali bod, remízu 2:2 zariadil v 89. minúte Tijani Reijnders.
V 3. skupine B-divízie Izrael uhral na neutrálnej pôde v maďarskom Debrecíne bezgólovú remízu s Kosovom. V Dubline sa zápas Írska s Rakúskom skončil takisto nerozhodne - 2:2. Domácim nestačili k výhre ani dva góly Troya Parrotta.
Duel prerušili po 19 minútach protestujúci fanúšikovia, ktorí zahádzali hraciu plochu tenisovými loptičkami s palestínskou vlajkou. Hra pokračovala po štvorminútovej prestávke.
Už pred stretnutím sa pred štadiónom zhromaždili demonštranti z iniciatívy “Stop the Game” (Zastavte hru) a s palestínskymi vlajkami a transparentmi vyjadrili podporu írskemu hráčovi Gavinovi Bazunuovi, ktorý sa rozhodol bojkotovať oba duely s Izraelom.
Azerbajdžan remizoval v 2. skupine D-divízie s Lichtenštajnskom 0:0. Oba tímy čakajú na prvé víťazstvo, tabuľku vedie so štyrmi bodmi Litva. V 1. skupine hrala Malta s Gibraltárom nerozhodne 1:1.
Liga národov 2026/2027 - 3. kolo:
A-divízia:
2. skupina:
Nemecko - Srbsko 2:0 (1:0)
Góly: 39. Bischof, 61. Wirtz
Grécko - Holandsko 2:2 (2:0)
Góly: 23. Ioannidis, 45.+2 Masouras - 59. Van Dijk, 89. Reijnders
4. skupina:
Dánsko - Portugalsko 2:4 (1:2)
Góly: 24. Damsgaard, 54. Höjlund – 13. Cancelo, 26. Ramos, 67. Vitinha, 87. Joao Felix
Wales - Nórsko 2:1 (1:1)
Góly: 38. D. James, 48. Neco Williams - 11. Bobb, ČK: 46. Heggem (Nór.)
B-divízia:
3. skupina:
Izrael - Kosovo 0:0
Írsko - Rakúsko 2:2 (2:0)
Góly: 12. a 45. Parrott (druhý z 11 m) - 71. Prass, 77. Gregoritsch
D-divízia:
1. skupina:
Malta - Gibraltár 1:1 (0:0)
Góly: 53. J. Mbong - 61. Scanlon
2. skupina: