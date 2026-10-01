VIDEO: Maradona by zatlieskal. Írsky útočník zosmiešnil rakúsku obranu aj brankára

Troy Parrott oslavuje gól Írska.
Troy Parrott oslavuje gól Írska. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet|1. okt 2026 o 21:52
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Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili nadšené reakcie.

Troy Parrott opäť ukázal, prečo je v posledných týždňoch jedným z najvýraznejších írskych futbalistov.

Útočník Realu Betis sa vo štvrtkovom zápase Ligy národov proti Rakúsku postaral o úvodný gól, no spôsob, akým ho dosiahol, zaujal ešte viac než samotný zápis do streleckej listiny.

V 12. minúte dostal Parrott loptu od Adama Idaha. Namiesto prihrávky spoluhráčom sa pustil do rakúskej obrany úplne sám.

Prešiel cez Philippa Lienharta, následne sa zbavil aj Davida Affengrubera a zakončil chladnokrvne pomedzi nohy brankára Floriana Wiegeleho.

VIDEO: Gól Parrotta proti Rakúsku

Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili nadšené reakcie. Niektorí fanúšikovia prirovnávali Parrottovu individuálnu akciu k legendárnemu sólu Diega Maradonu proti Anglicku na MS 1986.

Parrott pritom prišiel do zápasu vo výbornej forme. Len pred niekoľkými dňami skóroval pri víťazstve Írska 3:0 nad Izraelom a proti Rakúsku dostal dôveru v základnej zostave.

V Dubline tak írsky útočník opäť potvrdil, že momentálne prežíva vydarené obdobie. A jeho gól proti Rakúsku môže pokojne patriť medzi najkrajšie individuálne akcie, aké Aviva Stadium v poslednom období videl.

Tabuľka 3. skupiny B-divízie

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