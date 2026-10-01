VIDEO: Maradona by zatlieskal. Írsky útočník zosmiešnil rakúsku obranu aj brankára

Troy Parrott opäť ukázal, prečo je v posledných týždňoch jedným z najvýraznejších írskych futbalistov.
Útočník Realu Betis sa vo štvrtkovom zápase Ligy národov proti Rakúsku postaral o úvodný gól, no spôsob, akým ho dosiahol, zaujal ešte viac než samotný zápis do streleckej listiny.
V 12. minúte dostal Parrott loptu od Adama Idaha. Namiesto prihrávky spoluhráčom sa pustil do rakúskej obrany úplne sám.
Prešiel cez Philippa Lienharta, následne sa zbavil aj Davida Affengrubera a zakončil chladnokrvne pomedzi nohy brankára Floriana Wiegeleho.
VIDEO: Gól Parrotta proti Rakúsku
Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili nadšené reakcie. Niektorí fanúšikovia prirovnávali Parrottovu individuálnu akciu k legendárnemu sólu Diega Maradonu proti Anglicku na MS 1986.
Parrott pritom prišiel do zápasu vo výbornej forme. Len pred niekoľkými dňami skóroval pri víťazstve Írska 3:0 nad Izraelom a proti Rakúsku dostal dôveru v základnej zostave.
V Dubline tak írsky útočník opäť potvrdil, že momentálne prežíva vydarené obdobie. A jeho gól proti Rakúsku môže pokojne patriť medzi najkrajšie individuálne akcie, aké Aviva Stadium v poslednom období videl.