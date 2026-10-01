ONLINE: Calgary Flames - Seattle Kraken dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil, Honzek)

Hokejisti tímov Calgary Flames a Seattle Kraken dnes v noci odohrajú svoj úvodný zápas základnej časti NHL.
V drese domácich by v zostave nemali chýbať obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
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ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Seattle Kraken dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Samuel Honzek, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
02.10.2026 o 03:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Seattle
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
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