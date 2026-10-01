ONLINE: Calgary Flames - Seattle Kraken dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil, Honzek)

Calgary Flames - Seattle Kraken: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Calgary Flames - Seattle Kraken: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|1. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Seattle Kraken.

Hokejisti tímov Calgary Flames a Seattle Kraken dnes v noci odohrajú svoj úvodný zápas základnej časti NHL.

V drese domácich by v zostave nemali chýbať obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.

Kde sledovať dnes NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Seattle Kraken dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Samuel Honzek, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
02.10.2026 o 03:00
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Seattle
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

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Dylan Larkin
Dylan Larkin
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dnes 20:22
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