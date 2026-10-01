Nikdy nebolo horšie, Česi zažili historickú blamáž. Slováci sú v strehu

Keď v piatok večer 2. októbra o 20.45 nastúpia Slováci v Tórshavne do svojho tretieho zápasu skupiny C3 Ligy národov, čaká ich súboj s mužstvom, ktoré sa už niekoľko rokov odmieta správať podľa papierových predpokladov.
Na prvý pohľad by sa pritom mohlo zdať, že slovenský favorit by si mal s Faerskými ostrovmi poľahky poradiť. Súostrovie v severnom Atlantiku medzi Škótskom, Islandom a Nórskom má približne 55-tisíc obyvateľov. Približne toľko ľudí žije v Trenčíne či Martine.
Lenže presne takto sa na Faerské ostrovy pozerali aj Česi.
A dopadlo to katastrofálne. Od českej futbalovej blamáže uplynul takmer rok. Faerské ostrovy vtedy v Tórshavne zdolali Česko 2:1 a domáce médiá nešetrili kritikou.
„V samostatnej histórii toho český futbal veľa horšieho nezažil. Porážka od maličkých Faerských ostrovov, ktoré majú len 55-tisíc obyvateľov? Hanba s veľkým H,“ písal iDNES.cz.
A národný tím si v kvalifikácii o majstrovstvá sveta pripísal jeden z najpotupnejších výsledkov v histórii.
Nikdy nebolo horšie
„Brrr! Ešte snáď nikdy od rozdelenia federácie nebolo horšie,“ napísal iDNES.cz.
„Nepodarilo sa nám to, prepadli sme, hovorím to na rovinu,“ uznal vtedajší tréner Ivan Hašek, keď zápas na svoje pomery nezvyčajne dlho hodnotil. Odpovedal takmer štrnásť minút a porážku vzal na seba:
„Ako tréner za ňu nesiem najväčšiu zodpovednosť. Nie som prvý, kto tu prehral, ale takéto zápasy sa musia zvládnuť bez chýb, čo sa nám nepodarilo.“
Hašek zároveň odmietol, že by jeho hráči zápas odflákli.
„Že je to hanba, to môžete napísať, ale nemyslím si, že by tam chalani nebojovali, že by sme niečo vypustili. Vôbec nie. Ja som nevidel, že by sa niekto na niečo vykašľal,“ povedal tréner Ivan Hašek.
Komentátor miestnej televízie na tribúne emotívne kričal čosi o historickej chvíli. Domáci fanúšikovia zvyšok zápasu sledovali postojačky a po záverečnom hvizde sa Tórshavn ponoril do eufórie.
Ako mŕtva veľryba
Český novinár Michal Kvasnica z iSport.cz mal na dianie ešte svojské prirovnanie.
„Som z toho hotový, pripadá mi to ako hlúpy vtip. Videli sme tu mŕtvu veľrybu na brehu Atlantického oceána a tak mi pripadala aj česká reprezentácia,“ opisoval.
VIDEO: Zostrih zápasu Faerské ostrovy - Slovensko
Pripomenul, že českí futbalisti vystrelili prvýkrát na bránu až v 78. minúte.
A české trápenie malo ešte jednu dohru. Vtedajší tréner Hašek – mimochodom kamarát a bývalý spoluhráč trénera Vladimíra Weissa z československej reprezentácie – bol pár dní po zápase odvolaný.
Česi navyše museli na Faerských ostrovoch zostať ešte o deň dlhšie, pretože pre zlé počasie nemohli odletieť.
Rozdiel 97 miest, na ihrisku ho nebolo vidieť
„Keby ste na štadióne v Tórshavne vysadili mimozemšťana a povedali mu, že jedno z mužstiev zostavili miestni zo sedemtisícovej základne, zatiaľ čo druhý tím má vo svojom strede hráčov z Premier League, nemeckej Bundesligy či talianskej Serie A, rozdiel by nespoznal,“ napísal idnes.cz.
Faerské ostrovy a Česko delilo v rebríčku FIFA presne 97 miest, čo je priepasť veľká ako Macocha. Lenže na umelej tráve útulného štadióna Tórsvøllur to vôbec nebolo vidieť.
Domáci, z ktorých niektorí hrajú futbal iba na poloprofesionálnej úrovni, stíhali technicky, fyzicky aj takticky.
To je možno najdôležitejšia správa aj pre Slovákov.
Faerčania už dávno nie sú severskými trpaslíkmi, ktorí iba zalezú pred vlastnú šestnástku a čakajú, čo s nimi súper urobí.
Rok čo rok sa zlepšujú, trpezlivo budujú zázemie a s materiálom, ktorý majú k dispozícii, pracujú bez preháňania zázračne.
Vtipne sa húpajú
Stačí sa pozrieť okolo. Pred zápasom sa rozbehne svetelná šou, reflektory blikajú do rytmu hudby z reproduktorov a človek žasne, čo sa na päťdesiattisícovom súostroví podarilo vybudovať a aké dôstojné prostredie tu futbal má.
Štadión Tórsvøllur, zasadený do údolia pod kopcom prevŕtaným dvojkilometrovým tunelom, je elegantne hranatý, obložený drevom, útulný aj moderný zároveň.
Šesťtisícovú kapacitu síce fanúšikovia zaplnia len výnimočne, ale hneď si všimnete, že Faerčania futbal prežívajú vášnivo a po svojom.
Hráči sa pri počúvaní hymny vtipne húpajú zo strany na stranu, fanúšikovia trúbia na trúbky, takže atmosféra trochu pripomína poľovnícky bál.
A na ihrisku? Tam sa k drine, o ktorú sa tím opieral celé roky, pridávajú rýchlosť, šikovnosť a prehľad.
Päťdesiatpäťtisíc ľudí, každý siedmy hrá futbal
Je fér pripomínať, že Faerské ostrovy už dávno nemožno brať ako futbalového outsidera bez šance. Majú jednu veľkú výhodu: futbal tam hrá obrovská časť populácie.
Registrovaných hráčov evidujú 7500. To znamená, že približne každý siedmy Faerčan je futbalista.
V krajine, kde napočítate viac oviec ako ľudí a kde podľa často uvádzaného faerského bonmotu prší približne 300 dní v roku, postupne vyrástlo 26 štadiónov a množstvo menších ihrísk.
Pre kruté počasie sa pripravuje výstavba krytých hál, kde by sa dalo trénovať počas zimy.
VIDEO: Zostrih zápasu Faerské ostrovy - Česko
Pribúda aj trénerov s licenciou, ich počet už prekročil dve stovky.
A potom sú tu výsledky. Za posledných desať rokov bojovníci z ovčích ostrovov zdolali Grékov či Turkov, nakukli do prvej svetovej stovky a keď pred rokom privítali Chorvátov, prehrali s nimi iba tesne 0:1.
Zničili Čiernu Horu
Pred rokom navyše senzačne roztrhali Čiernu Horu 4:0. Štyri góly v súťažnom zápase pritom strelili po prvý raz v histórii.
V kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2026 napokon získali 12 bodov, čo bolo ich historické maximum. V skupine L skončili tretí za Chorvátskom a Českom, pred Čiernou Horou a Gibraltárom. Korene tohto príbehu siahajú oveľa hlbšie.
O prvú veľkú senzáciu sa Faerčania postarali už 12. septembra 1990. Štadión Landskrona IP vo švédskej Landskrone, 1265 divákov a jeden z najväčších šokov v histórii futbalu.
Partia amatérov hrala svoj prvý súťažný zápas. Proti nim nastúpili borci, ktorí ešte necelé tri mesiace predtým hrali na majstrovstvách sveta v Taliansku.
Výsledok? Faerské ostrovy – Rakúsko 1:0.
Rakúšania boli čerstvými účastníkmi MS 1990, zatiaľ čo faerský tím tvorili amatéri. Domáci navyše nemohli hrať na vlastných ostrovoch, pretože v tom čase nemali ihrisko spĺňajúce medzinárodné podmienky.
Zapojila sa takmer celá krajina
Rakúšanov privádzal do zúfalstva brankár Jens Martin Knudsen, ktorého preslávila pletená čiapka s brmbolcom. V civilnom živote pracoval mimo futbalu a práve jeho výkon patril k symbolom senzačného víťazstva.
Po hodine hry strelil jediný gól Torkil Nielsen. Útočník, ktorý okrem futbalu reprezentoval Faerské ostrovy aj v šachu, zabezpečil domácim historické víťazstvo.
V roku 1990 však bolo všetko úplne inak. Faerčania nemohli hrať doma, a tak museli do švédskeho Landskrona.
Všetko sa postupne zmenilo. V Toftire miestni nadšenci zorganizovali zbierku na modernizáciu štadióna. Zapojila sa takmer celá krajina.
Obrovský balík peňazí bol potrebný, pretože v Toftire by ste márne hľadali rovný kus zeme. Jediná šanca? Odstreliť skalu za mestom. Na to bolo potrebných 50 ton výbušnín.
Robotníci dreli desať hodín denne, šesť dní v týždni, miestni pomáhali, ako mohli, a do roka bolo hotovo.
Pomoc svetovej hviezdy
„Stále ma ten príbeh fascinuje. Nebolo potrebné, aby štadión financovala vláda, ľudia jednoducho vyzbierali obrovskú sumu, pretože chceli, aby naša krajina mala národný štadión,“ hovoril Andreasen. „A futbal si na Faerských ostrovoch našiel svoj domov.“
K rozvoju pomohol aj človek, ktorého meno znie v tomto príbehu takmer neuveriteľne. Allan Simonsen.
Niekdajší držiteľ Zlatej lopty trénoval faerskú reprezentáciu sedem rokov (1994 – 2001). Drobný dánsky útočník strieľal góly za Mönchengladbach, Charlton aj Barcelonu a v roku 1977 ho vyhlásili za najlepšieho futbalistu Európy.
Ako tréner sa nikdy nepresadil na top adresách, svoju faerskú misiu však odpracoval poctivo.
„Allan bol úžasný. Veľa vecí nás naučil, vďaka nemu sme začali premýšľať inak,“ chválil ho Andreasen. „Kým prišiel, boli sme zvyknutí 90 minút brániť. On vedel, že ak budeme pokračovať týmto spôsobom, nezlepšíme sa.
Vďaka nemu začal národný tím útočiť, prestali sme sa báť. Samozrejme, narážali sme na kvalitu hráčov, ale tá sa postupne zvyšovala. A posledných 15 – 20 rokov sa stále zlepšujeme.“
Slovensko už prehrávať nemuselo
Slováci odohrali s Faerskými ostrovmi dva zápasy a oba vyhrali. Bolo to však ešte v minulom tisícročí.
V roku 1996 ratoval Slovákov na Faerských ostrovoch v úplnom závere Peter Dubovský. Víťazný gól na 2:1 strelil v 89. minúte z priameho kopu.
Zápas však mohol vyzerať úplne inak. Faerský brankár Jens Martin Knudsen v 16. minúte chytil Dubovskému pokutový kop. Slováci napokon predsa len vyhrali. Prvý gól dal Ľubomír Moravčík. V odvete naši vyhrali doma rozdielom triedy.
Weiss má skúsenosť
Dnes je však situácia iná. A skúsenosť s faerským futbalom má aj súčasný tréner Slovenska Vladimír Weiss.
Pred tromi rokmi sa na rovnakom štadióne predstavil so Slovanom Bratislava proti KÍ Klaksvík, majstrovi Faerských ostrovov.
Slovan vtedy vyhral iba 2:1, keď ho dvoma gólmi ratoval Juraj Kucka.
A štatistiky zápasu? KÍ Klaksvík bol lepší ako Slovan v držaní lopty, v počte streleckých pokusov 15:10 aj na veľké šance 4:1.
Znie to neuveriteľne, ale Slovan bol prvým tímom, ktorý v spomínanej sezóne 2023/24 na pôde majstra z Faerských ostrovov vyhral. Nedokázali to ani bohatšie kluby ako Ferencváros Budapešť či Lille OSC.