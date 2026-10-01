Chladoňová je výnimočný talent, hovorí expert. Mala by už ísť na Tour de France?

Po úspechu na svetovom šampionáte v Montreale čaká slovenskú cyklistku Viktóriu Chladoňovú v rýchlom slede druhý vrchol končiacej sa sezóny.
ME v Ľubľane otvoria preteky žien do 23 rokov (piatok od 9.00 h), v ktorých sa 19-ročná rodáčka zo Soblahova predstaví ako úradujúca majsterka sveta.
Od roku 2022, kedy sa na MS udeľuje aj titul U23, sa doposiaľ žiadnej pretekárke nepodarilo triumfovať na svetovej aj kontinentálnej úrovni.
"Chladoňová je hlavnou favoritkou na víťazstvo. Očakávam, že bude opäť jazdiť aktívne a pokúsi sa čo najskôr roztrhať pelotón," hovorí pre Sportnet odborník na ženskú cyklistiku z portálu Cyclingnews LUKAS KNÖFLER.
Vráťme sa ešte k šampionátu v Montreale. Považovali ste Viktóriu Chladoňovú za jednu z favoritiek na zisk dúhového dresu?
Áno. Už vlani získala v Kigali striebornú medailu a vzhľadom na to, že Célia Geryová sa tento rok posunula do kategórie elite, som Chladoňovú rozhodne považoval za kandidátku na víťazstvo.
Prekvapilo vás, že Slovenky ovládli preteky? Ungerová bola v úniku, Andacká pomáhala Chladoňovej a tá útočila v posledných troch kolách.
Ako aj Viktória po pretekoch vysvetlila, Slovenky svoj plán zrealizovali presne tak, ako chceli, a veľmi dobre využili svoje karty, s ktorými hrali.
Trochu ma prekvapilo, že Chladoňová útočila už pomerne skoro, keďže spomedzi hlavných favoritiek patrila medzi silnejšie šprintérky.
Z pohľadu jej taktiky to však dávalo zmysel. Chcela sa čím skôr zbaviť rýchlych súperiek a s ďalšími favoritkami byť v súboji jednej proti jednej.
Ako ste vnímali jej súboj s domácou Isabellou Holmgrenovou?
Na domácej pôde, po skvelej sezóne a na trati, ktorá jej sedela, bola pre mňa Isabella hlavnou favoritkou. Túto pozíciu však napokon nepotvrdila.
Viktória ukázala pozoruhodnú odolnosť, keď dokázala reagovať na každý útok Holmgrenovej. Bolo správne, že čakala až na záver, keďže Kanaďanku by mala zdolať prakticky v každom šprinte.
VIDEO: Záver pretekov žien U23 na MS v Montreale 2026
Mohlo by jej toto víťazstvo pomôcť k tomu, aby hrala v tíme Visma-Lease a Bike väčšiu rolu už v takom mladom veku?
Dúfam, že áno. Je pochopiteľné, že tento rok mala menej úloh, keďže ju čakala maturita. Keď už dokončila školu a zároveň je majsterkou sveta, verím, že je pripravená vyskúšať si preteky najvyššej úrovne.
Možno ešte nie ako líderka na monumentálnych klasikách alebo na Grand Tour, ale postupne sa naučiť, ako súperiť s najlepšími.
Očakávate, že bude v zostave Vismy na Tour de France 2027?
Nie som si istý, či by účasť na Tour de France bola pre jej rozvoj tou najlepšou voľbou. Nezabúdajme, že v budúcej sezóne bude mať stále iba 20 rokov.
Výnimočné talenty potrebujú naďalej získavať skúsenosti z víťazstiev, takže keby to bolo na mne, poslal by som Viktóriu napríklad opäť na Giro.
V rokoch 2025 a 2026 sa jej pomerne darilo, no tentokrát by bolo cieľom bojovať o etapové víťazstvo alebo o umiestnenie v top 10 celkového poradia.
Po vydarenom Gire by mohla prísť nominácia na Tour (ako v prípade Geryovej), ale na to, aby bola sezóna úspešná, nie je účasť na Tour nevyhnutná.
Má na to, aby bola v budúcnosti na pódiu Grand Tour?
Je ešte príliš skoro na to, aby sme niečo takéto mohli tvrdiť. Určite to však v prípade Viktórie Chladoňovej nie je nemožné.
Ako vidíte jej šance na majstrovstvách Európy v cestných pretekoch a koho považujete za jej najväčšie súperky?
Ako nová majsterka sveta do 23 rokov je veľkou favoritkou aj na ME. Opäť bude patriť k jej hlavným súperkám Belgičanka Fleur Moorsová, tretia z Montrealu.
Spomeniem však aj Španielku Paulu Ostizovú. Trať na MS bola pre ňu príliš náročná, ale na európskom šampionáte by mohla atakovať vyššie priečky.
Trať v Ľubľane má iba 88 km, teda o skoro 45 km menej ako v Montreale. Akú to hrá rolu? Je to pre Chladoňovú výhoda alebo nevýhoda?
Myslím si, že to bude skôr nevýhoda, pretože v závere pretekov bude viac pretekárok stále čerstvých a nebude to až taký súboj jednej proti jednej.
Vo všeobecnosti, kratšie preteky s menším počtom stúpaní a väčším podielom rovinatých úsekov viac vyhovujú väčšej skupine ako jednotlivcom. Viktória by však mohla vyhrať aj z takejto situácie.
Najnáročnejšou časťou je stúpanie Možjanca (2,1 km, 10,1 %). Očakávate, že Slovenka bude opäť aktívna a pokúsi sa rozhodnúť preteky?
Keďže je z môjho pohľadu hlavnou favoritkou na víťazstvo, tak áno. Očakávam, že bude opäť jazdiť aktívne a pokúsi sa roztrhať pelotón.
Aké máte očakávania od časovky? Z top 6 majstrovstiev sveta budú štartovať iba Chladoňová a Nienke Vinkeová. Bude to ich súboj o zlato?
Podľa štartovej listiny sú favoritkami. V ženskom kalendári je veľmi málo časoviek, a preto sa výsledky predpovedajú veľmi ťažko. Je preto možné, že ich ohrozí niekto ďalší, ak bude mať svoj deň.
Myslíte si, že by bolo správne, keby Chladoňová štartovala aj budúci rok na MS v kategórii U23 alebo sa presunula medzi elite?
Obaja minuloroční majstri sveta v kategórii U23, Célia Geryová a Lorenzo Finn, tento rok prešli na majstrovstvách sveta do elitnej kategórie.
Myslím si, že rovnaké rozhodnutie by mala urobiť aj Viktória, aby si na pôde MS rýchlejšie zvykla na úroveň elitných pretekov a bola konkurencieschopná aj proti najlepším cyklistkám na svete.