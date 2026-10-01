Weiss: Obdivujem týchto ľudí, čo predvádzajú. Ich progres je neuveriteľný

Štadión Tórsvøllur, zasadený do údolia pod kopcom prevŕtaným dvojkilometrovým tunelom, je elegantne hranatý, obložený drevom, útulný aj moderný zároveň. Práve tu na Faerských ostrovoch odohrajú futbalisti Slovenska tretí zápas C-divízie Ligy národov.
Zápas začína o 20.45, vysiela ho STVR.
Na prvý pohľad nenápadný bod na futbalovej mape Európy. Keď však prídete bližšie, pochopíte, prečo môže byť zápas v Tórshavne pre súpera nepríjemnou skúškou.
Vyrástol uprostred športového komplexu Gundadalur a dnes pôsobí ako moderná pevnosť, ktorá sa snaží držať na uzde vietor, dážď a ďalšie vrtochy Atlantiku.
Moderná pevnosť uprostred Tórshavnu
Štadión otvorili v roku 1999, no jeho dnešná podoba je výrazne mladšia. Rozsiahla rekonštrukcia dokončená v roku 2021 premenila pôvodne otvorený areál na uzavretú a zastrešenú arénu s kapacitou 6 010 divákov.
Domáci architekti z ateliéru MAP Arkitektar pritom nemysleli iba na vzhľad. Konštrukcia tribún má chrániť fanúšikov aj hráčov pred nárazmi vetra a dažďom, ktoré sú tu skôr pravidlom než výnimkou.
A potom príde ihrisko.
Na Tórsvøllure sa nehrá na tráve, akú poznáme z väčšiny európskych štadiónov. Už od roku 2012 má aréna moderný umelý povrch, ktorý sa v priebehu rokov dočkal viacerých vylepšení.
Pre domácich je to viac než technologická nevyhnutnosť. Keď ho pokropí jemný faerský dážď, lopta po ňom dokáže uháňať poriadne rýchlo. Odskakuje inak, tempo sa zrýchľuje a práve na tieto podmienky sú domáci zvyknutí.
To, čo môže hosťom pripadať ako detail, je pre Faerčanov súčasť domáceho prostredia.
A výsledky ukazujú, že tento faktor nie je zanedbateľný. Od novembra 2023 prehrali doma iba jeden zo siedmich zápasov. Nad ich sily bolo Chorvátsko, ktoré zvíťazilo 1:0.
Weiss: Ich progres je neuveriteľný
Na Faerské ostrovy preto nepricestovali Slováci s predstavou, že ich čaká jednoduchý zápas.
„Je obdivuhodné, čo takáto malá krajina vyprodukovala. Ich progres je neuveriteľný. Ich tímy dokážu potrápiť aj najlepších. Máme lepšie individuality, ale musíme hrať ako tím. Keď povolíme, tak môžeme mať problém.
Sú nebezpeční hlavičkári a vedia hrať na umelej tráve. Mám obdiv k týmto ľuďom, čo predvádzajú. Prehrali iba s Chorvátskom a pritom mali väčšie šance. Je to kľúčový zápas skupiny z pohľadu matematiky,“ opisoval tréner Vladimír Weiss.
Skúsenosť s faerským futbalom má pritom aj súčasný tréner Slovenska.
Pred tromi rokmi sa na rovnakom štadióne predstavil so Slovanom Bratislava proti KÍ Klaksvík, majstrovi Faerských ostrovov. Slovan vtedy vyhral iba 2:1, keď ho dvoma gólmi ratoval Juraj Kucka.
A štatistiky zápasu? KÍ Klaksvík bol lepší ako Slovan v držaní lopty, v počte streleckých pokusov 15:10 aj na veľké šance 4:1.
Aj preto Weiss vie, čo jeho mužstvo v Tórshavne čaká.
„O zostave sa rozhodujem až po poslednom tréningu. Mali sme výhodu, že sme mali prvé dva zápasy doma. Mali sme dobrý let vzhľadom na to, čo tu býva,“ dodal Weiss.
Niektorí hráči už toho majú dosť
Slovenský tréner zároveň naznačil, že po náročnom programe môže dôjsť k zmenám v zostave.
„Bude určitá rotácia, lebo niektorí toho majú dosť. Niektorí hráči majú trošku zdravotné problémy.“
Očakáva pritom fyzicky mimoriadne náročný zápas.
„Fyzicky to bude isto najťažší zápas, čo sa týka dát, súbojov a hrá sa na umelej tráve. Cítia šancu, že nás môže zdolať. Dáme do toho všetko.“
Slováci sa podľa Weissa musia vyrovnať aj s domácim spôsobom hry.
„Trištvrte tímu vyrástla v Žiline, takže majú s tým skúsenosti. V hre jeden na jedného by sme mali byť lepší. Musíme sa vyrovnať domácim v súbojoch a po emocionálnej stránke,“ dodal Weiss.
Pred takýmto zápasom nemožno zabudnúť na Dubovského
Slováci odohrali s Faerskými ostrovmi dva zápasy a oba vyhrali. Bolo to však ešte v minulom tisícročí.
V roku 1996 ratoval Slovákov na Faerských ostrovoch v úplnom závere Peter Dubovský. Víťazný gól na 2:1 strelil v 89. minúte z priameho kopu.
Dnešná slovenská reprezentácia však prichádza do Tórshavnu v úplne inom futbalovom období. Súper, ktorý bol kedysi na európskej mape skôr atrakciou, dnes dokáže zápas výrazne skomplikovať.
A slovenskí hráči si to uvedomujú.
Lobotka: Vieme, že to nebude ľahké
„Únava tam trošku je, to je ale normálne. Cítim sa dobre, je super nálada. Tešíme sa, dúfam, že zajtra budeme pokračovať vo víťaznej sérii,“ opisoval Stanislav Lobotka.
Jednou z tém je, pochopiteľne, umelá tráva.
„Vieme, že sú nepríjemní na umelej tráve, vieme, že to nebude ľahké. Myslím, že máme kvalitu na to, aby sme to zvládli,“ dodal Lobotka.
Slovenský stredopoliar zároveň upozornil na organizáciu hry súpera a jeho schopnosť vyrážať do protiútokov.
„Sú dobre organizovaní a majú dobré protiútoky. Bude dôležité nielen útočiť ako tím, ale aj brániť ako tím,“ doplnil Lobotka.
Faerské ostrovy podľa neho nemožno posudzovať iba podľa veľkosti krajiny.
„Možno je to malá krajina, ale dosiahli pekné a veľké víťazstvá. Máme pred nimi rešpekt, ale chceme si zobrať tri body,“ dodal Lobotka.
Zima nevadí. Keď hráte, nevnímate ju
Do zápasu môže vstúpiť aj typické faerské počasie.
„Je tu zima, ale keď hráte, tak to nevnímate. Či už bude fúkať a či pršať, chceme vyhrať,“ dodal Lobotka.
Zároveň pomenoval aj tlak, ktorý so sebou prináša zápas, v ktorom sa od favorita očakávajú tri body.
„Chcete vyhrať, musíte vyhrať, veľa ľudí to od vás očakáva. Niekedy máte väčšie mená, ale keď nehráte ako tím, tak je to problém,“ dodal Lobotka.
Na umelý povrch pritom nemá v posledných rokoch veľa čerstvých skúseností.
„Poslednýkrát som hral na umelej tráve asi, keď som pôsobil v Dánsku. To bolo asi pred desiatimi rokmi,“ uzavrel Lobotka.