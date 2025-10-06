Obhajca Stanley Cupu odštartuje novú sezónu NHL. Športový program na dnes (7. október)

Športový program na utorok, 7. október
Hokej
- 17:30 Lukko Rauma – EV Zug, 5. kolo Ligy majstrov
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – KalPa Kuopio, 5. kolo Ligy majstrov
- 19:00 Brynäs IF – Storhamar Hockey, 5. kolo Ligy majstrov
- 19:30 Pinguins Bremerhaven – Lulea Hockey, 5. kolo Ligy majstrov
- 19:30 Eisbären Berlín – Frölunda HC, 5. kolo Ligy majstrov
- 19:45 ZSC Lions – HC Sparta Praha, 5. kolo Ligy majstrov
- 18:00 HC Nové Zámky - HK ‘95 Považská Bystrica, 8. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 23:00 Florida Panthers - Chicago Blackhawks, štart novej sezóny NHL
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA vo Wu-chane
Hádzaná
- 11:00 Žreb 3. kola EP EHF /účasť SR/
Paralympijské
- 9:00 MS v parastrelectve /účasť SR/
Vzpieranie
- 10:00 MS vo Förde /účasť SR/
Džudo
- 16:00 MS juniorov v Lime /účasť SR/