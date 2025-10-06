Obhajca Stanley Cupu odštartuje novú sezónu NHL. Športový program na dnes (7. október)

Hokejisti Floridy Panthers.
Hokejisti Floridy Panthers. (Autor: TASR/AP)
7. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 7. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 7. október

Hokej

  • 17:30 Lukko Rauma – EV Zug, 5. kolo Ligy majstrov
  • 18:00 Mountfield Hradec Králové – KalPa Kuopio, 5. kolo Ligy majstrov
  • 19:00 Brynäs IF – Storhamar Hockey, 5. kolo Ligy majstrov
  • 19:30 Pinguins Bremerhaven – Lulea Hockey, 5. kolo Ligy majstrov
  • 19:30 Eisbären Berlín – Frölunda HC, 5. kolo Ligy majstrov
  • 19:45 ZSC Lions – HC Sparta Praha, 5. kolo Ligy majstrov

  • 18:00 HC Nové Zámky - HK ‘95 Považská Bystrica, 8. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 23:00 Florida Panthers - Chicago Blackhawks, štart novej sezóny NHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA vo Wu-chane

Hádzaná

  • 11:00 Žreb 3. kola EP EHF /účasť SR/

Paralympijské

  • 9:00 MS v parastrelectve /účasť SR/

Vzpieranie

  • 10:00 MS vo Förde /účasť SR/

Džudo

  • 16:00 MS juniorov v Lime /účasť SR/

TV program: utorok, 7. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    dnes 00:00
