Mladí Slováci bojujú o baráž, áčko o postup. Športový program na dnes (6. október)

Slovenskí futbalisti pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
Slovenskí futbalisti pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko. (Autor: TASR)
Sportnet|6. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 6. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 6. októbra

Futbal

  • 13:00 Kórejská republika - Uzbekistan, prípravný zápas
  • 13:35 Čína - Tadžikistan, prípravný zápas
  • 15:30 India - Uruguaj, prípravný zápas
  • 18:00 Rusko - Nigéria, prípravný zápas
  • 19:00 Jordánsko - Venezuela, prípravný zápas
  • 21:30 Alžírsko - Niger, prípravný zápas
  • 22:00 Argentína - Benin, prípravný zápas

  • 16:00 Moldavsko - Kazachstan, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
  • 19:00 Andorra - Slovensko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
  • 19:00 Írsko - Anglicko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
  • 16:00 Kazachstan - Faerské ostrovy, C-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Moldavsko - Slovensko, C-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Chorvátsko - Španielsko, A-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Anglicko - Česko, A-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Škótsko - Slovinsko, B-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Švajčiarsko - Severné Macedónsko, B-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Albánsko - San Maríno, C-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Bielorusko - Fínsko, C-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Estónsko - Island, C-divízia – 4. skupina, Liga národov 2026/2027
  • 20:45 Luxembursko - Bulharsko, C-divízia – 4. skupina, Liga národov 2026/2027

Hokej

  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers, NHL
  • 1:30 Boston Bruins - Ottawa Senators, NHL
  • 1:30 Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - San Jose Sharks, NHL

  • 17:30 HC Škoda Plzeň - Skellefteå AIK, 5. kolo základnej časti LM
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec - Frölunda Gothenburg, 5. kolo základnej časti LM
  • 19:00 Rögle Ängelholm - HC Davos, 5. kolo základnej časti LM
  • 19:00 Växjö Lakers - Genève-Servette HC, 5. kolo základnej časti LM
  • 19:15 KAC Klagenfurt - KooKoo Kouvola, 5. kolo základnej časti LM
  • 19:45 Fribourg-Gottéron - HK Nitra, 5. kolo základnej časti LM
  • 20:20 Graz99ers - SaiPa Lappeenranta, 5. kolo základnej časti LM

  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – HK Žiar nad Hronom, 7. kolo Tipos SHL

Tenis

  • Turnaj WTA v Pekingu
  • Turnaj ATP v Tokiu
  • Turnaj ATP v Pekingu

Cyklistika

  • 11:00 miešaná tímová štafeta - juniori, ME v cyklistike 2026
  • 15:00 miešaná tímová štafeta - elite, ME v cyklistike 2026

Basketbal

  • 18:00 BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri, dohrávka 3. kola Tipos SBL

  • 19:00 Patrioti Levice - Coretec Oostende, skupina B, Európsky pohár FIBA
  • 19:00 Yukatel Denizlispor Merkezefendi Basket - BC Prievidza, skupina G, Európsky pohár FIBA

Hádzaná

  • 18:45 Bergischer HC – IK Sävehof, D-skupina - 2. kolo, Európska liga EHF
  • 20:45 MRK Sesvete Triglav – Tatran Prešov, D-skupina - 2. kolo, Európska liga EHF
TV program: utorok, 6. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovenskí futbalisti pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
    Slovenskí futbalisti pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Faerské ostrovy - Slovensko.
    Mladí Slováci bojujú o baráž, áčko o postup. Športový program na dnes (6. október)
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