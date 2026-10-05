Mladí Slováci bojujú o baráž, áčko o postup. Športový program na dnes (6. október)

Športový program na utorok, 6. októbra
Futbal
- 13:00 Kórejská republika - Uzbekistan, prípravný zápas
- 13:35 Čína - Tadžikistan, prípravný zápas
- 15:30 India - Uruguaj, prípravný zápas
- 18:00 Rusko - Nigéria, prípravný zápas
- 19:00 Jordánsko - Venezuela, prípravný zápas
- 21:30 Alžírsko - Niger, prípravný zápas
- 22:00 Argentína - Benin, prípravný zápas
- 16:00 Moldavsko - Kazachstan, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 19:00 Andorra - Slovensko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 19:00 Írsko - Anglicko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 16:00 Kazachstan - Faerské ostrovy, C-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Moldavsko - Slovensko, C-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Chorvátsko - Španielsko, A-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Anglicko - Česko, A-divízia – 3. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Škótsko - Slovinsko, B-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Švajčiarsko - Severné Macedónsko, B-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Albánsko - San Maríno, C-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Bielorusko - Fínsko, C-divízia – 1. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Estónsko - Island, C-divízia – 4. skupina, Liga národov 2026/2027
- 20:45 Luxembursko - Bulharsko, C-divízia – 4. skupina, Liga národov 2026/2027
Hokej
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:30 Boston Bruins - Ottawa Senators, NHL
- 1:30 Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets, NHL
- 2:00 Dallas Stars - San Jose Sharks, NHL
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Skellefteå AIK, 5. kolo základnej časti LM
- 18:00 Bílí Tygři Liberec - Frölunda Gothenburg, 5. kolo základnej časti LM
- 19:00 Rögle Ängelholm - HC Davos, 5. kolo základnej časti LM
- 19:00 Växjö Lakers - Genève-Servette HC, 5. kolo základnej časti LM
- 19:15 KAC Klagenfurt - KooKoo Kouvola, 5. kolo základnej časti LM
- 19:45 Fribourg-Gottéron - HK Nitra, 5. kolo základnej časti LM
- 20:20 Graz99ers - SaiPa Lappeenranta, 5. kolo základnej časti LM
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany – HK Žiar nad Hronom, 7. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA v Pekingu
- Turnaj ATP v Tokiu
- Turnaj ATP v Pekingu
Cyklistika
- 11:00 miešaná tímová štafeta - juniori, ME v cyklistike 2026
- 15:00 miešaná tímová štafeta - elite, ME v cyklistike 2026
Basketbal
- 18:00 BC Slovan Bratislava - Spišskí Rytieri, dohrávka 3. kola Tipos SBL
- 19:00 Patrioti Levice - Coretec Oostende, skupina B, Európsky pohár FIBA
- 19:00 Yukatel Denizlispor Merkezefendi Basket - BC Prievidza, skupina G, Európsky pohár FIBA
Hádzaná
- 18:45 Bergischer HC – IK Sävehof, D-skupina - 2. kolo, Európska liga EHF
- 20:45 MRK Sesvete Triglav – Tatran Prešov, D-skupina - 2. kolo, Európska liga EHF
TV program: utorok, 6. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.