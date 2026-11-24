Viac ako dve desaťročia predvádzali na svojich bicykloch neuveriteľné kúsky. Triafali nimi do lopty, strieľali góly, zabraňovali im a robili to tak dobre, že získali dvadsať titulov majstrov sveta.
Bratia JAN a JINDŘICH POSPÍŠILOVCI spravili zo športu zvanom bicyklebal v bývalom Československu fenomén a on z nich spravil športové legendy.
V podcaste Nostaligia si vitálni osemdesiatnici zaspomínali na trénera Rudolfa Harta, na unikátnu kľučku, z ktorej boli súperi zúfalí alebo na nezabudnuteľné sústredenia na Štrbskom Plese.
Čím dnes žijete a ako sa vám darí udržiavať v dobrej kondícii?
Jindřich: Je to boj o život. Aby sa človek v tomto veku ešte mohol hýbať na bicykli alebo v zime na bežkách, musí sa prekonávať.
Tak ako sme sa kedysi prekonávali v športe, dnes sa musíme prekonávať v živote. Tých 84 rokov už je cítiť. Kým však telo ako-tak slúži, pohyb treba mať.
Jan: U mňa je to jednoduché. Žijem väčšinou na chalupe v Čenkoviciach, kde je lyžiarsky vlek aj tenisový kurt. Tenis ešte hrávam, ale teraz som bol na operácii oboch kolien, tak som mal pauzu. Uvidím, čo ďalej.
V podcaste sa dozviete...
- Čo robili, keď ich chytila ponorková choroba?
- Koľko dostali za prvý titul majstrov sveta?
- Prečo radi spomínajú na sústredenie v Tatrách?
- Čo vedeli v Československu vyťažiť z popularity?
Ako vyzeralo vaše detstvo na Morave?
Jindřich: Žili sme chudobne. Náš otec padol na konci vojny a zachránila nás mama, ktorá pracovala ako šoférka nákladného auta. Bola to pre ňu obrovská záťaž.
Väčšinu času sme trávili s chlapcami na ulici. Buď sme kopali do lopty, alebo sme chodili do záhrad na ovocie a domáci nás odtiaľ hnali preč. Keď som si od niekoho vyprosil kolobežku, bol to pre mňa šťastný deň.
Jazdiť nákladiaku je náročné aj pre chlapa.
Jindřich: Rodičia kedysi prevádzkovali súkromnú nákladnú dopravu, mali sme päť áut. Jedno bolo dokonca na drevoplyn. Keď som jazdil s mamou, pod kopcom sme museli priložiť drevo do kotla a poriadne zakúriť, aby sa auto vyštveralo hore.
Potom sme autá museli odovzdať do ČSAD, ale mame dovolili, aby na jednom naďalej jazdila. Tak živila celú rodinu. Bolo to ťažké, ale zvládla to.
VIDEOPODCAST: Nostalgia s bratmi Pospíšilovcimi
Bicyklebal vznikol na konci 19. storočia, keď nemecký imigrant v Amerike Nick Kaufmann odsunul predným kolesom psa, ktorý sa mu priplietol do cesty. Napadlo mu nahradiť ho loptou. Ako ste sa dostali ku kolovej, ako sa hovorí tomuto športu v Brne?
Jan: Jednoducho. Mal som o tri roky staršieho brata, ktorý už kolovú hral, tak ma tam vzali ako benjamínka. Mal som v bratovi veľký vzor.
Starší brat však začínal s iným partnerom, na majstrovstvá sveta chodil s Jaroslavom Svobodom. Ako ste sa dali dokopy?
Jindřich: S Jardom sme tvorili veľmi dobrý pár a zo začiatku nám to išlo. Na majstrovstvách sveta sme však nedosiahli na zlato.
Keď sme nastúpili na finálové zápasy, kde sa hralo o medaily, psychicky ho to zložilo a prišlo mu zle od žalúdka. Súperi sa nás báli, ale v rozhodujúcich chvíľach nám to spolu nešlo a väčšinou sme skončili bez medaily.
Mama sa na mňa pozerala a hovorí: „Jindřich, keď chceš niečo dokázať, máš tu brata, skúste to spolu. Kvôli otcovi.
Keby ste sa dali dokopy a niečo dokázali, urobilo by mi to veľkú radosť.“ Ja na to: „Maminka, ale to nie je také jednoduché. Máme trénera, pána Rudolfa Harta. Nás nepočúvne, to musíš dohodnúť ty.“
A dohodla?
Jindřich: Prišla za ním a poprosila ho. On povedal: „Pani Pospíšilová, takto to u mňa nefunguje.
Máme viac dobrých dvojíc. Urobíme dvojkolový oddielový turnaj, nastúpia všetci, aj vaši dvaja synovia. Kto vyhrá, bude reprezentovať náš oddiel.“
Bol to veľký boj, ale s bratom sme ho vyhrali a stali sme sa oddielovou jednotkou. Tréner nám povedal: „Ak chcete, musíte zabrať a tvrdo so mnou trénovať. Potom možno nejaké úspechy prídu.“
Rudolf Hart pochádzal z Viedne, čo v Československu nie všetkým vyhovovalo. Museli ste oňho zabojovať?
Jan: Áno. Praha chcela, aby na majstrovstvá išla iná dvojica, Bíma s Pachmanom, ktorí boli tiež dobrí. Vraj Ruda je Viedenčan, Rakúšan, ten nás nemôže trénovať.
My sme povedali, že bez Rudu nepôjdeme nikam. Tým sme ho vlastne zachránili a odvtedy bol náš.
Tréner Hart vraj sledoval zápasy spoza bránky s francúzskym kľúčom v ruke a keď bol nervózny, búchal ním do mantinelu. Aký to bol človek?
Jan: Výborný. Bol to náš druhý otec a vedel, ako na nás. Nemali sme žiadne úľavy. Na sústredení povedal, že o dvanástej je večierka.
Prišli sme však päť minút po polnoci a to sa nemalo stať! Ráno o šiestej sme museli vysadnúť na bicykle, bez raňajok. Bolo nám zle, ale preháňal nás a mal z toho radosť: „Vidíte, budete si to pamätať.“ Bol to tvrďas, ale dobrý chlap.
Jindřich: Inak to ani nešlo, konkurencia bola obrovská. Boli tu Bíma s Pachmanom, Sedláček s Danešom, Novák s Benešom, vynikajúci hráči, od ktorých sme sa učili.
My sme boli mladí, chceli sme preraziť a museli sme ukázať, že na to máme. Trénera sme počúvali skoro ako otca, lebo otca sme v detstve stratili. Boli sme trojica, ktorá držala spolu.
Prvý titul majstrov sveta ste spolu získali v roku 1965, posledný v roku 1988. Ako vyzerala vaša príprava?
Jan: Trikrát do týždňa tréning v hale, v sobotu a v nedeľu turnaj. Medzitým sme jazdili na cestných bicykloch a chodili do posilňovne.
Makali sme ako diví, aby sme dokázali, že sme v Československu najlepší. Na majstrovstvách sveta nás potom ešte nikto nepoznal, každý nás podceňoval, a tak sme v roku 1965 v Prahe vyhrali.
Ako ste si rozdelili úlohy na ihrisku?
Jindřich: Keď nás tréner dával dokopy, pozrel sa na nás a povedal: „Jindra je menší, Honzík je väčší a má dlhšie ruky, ten pôjde do bránky.“ Lenže my sme boli obaja útočníci a v bránke sme sa nevedeli pohybovať.
Tréner na to: „Ak chcete hrať spolu, musíte sa to naučiť. A kým sa to naučíte, musíte hrať útočne. Keď dostanete päť gólov, musíte ich dať šesť.“ Učil nás aj veci, ktoré nikto nerobil, napríklad streľbu a prihrávky z rohov.
Mohlo sa stať, že sa v bránke ocitol aj Jindřich?
Jan: Stávalo sa, ale nebolo to veľmi dobré, lebo v bránke nemal žiadny tréning. Boli sme dohodnutí, že ja som čo najrýchlejšie trielil do bránky. Na tréningu ma mučili tak, že postavili päť lôpt a strieľali jednu za druhou, až ma úplne dobili.
Mali ste nejakú fintu, ktorú súperi neovládali?
Jan: To bola bratova parketa! Ovládal takú kľučku, že sa zvrtol na bicykli, prihral mi a ja som mal pred sebou prázdnu bránku. Tú kľučku s prihrávkou nevedel nikto. A vpredu bol taký rýchly, že na mňa išlo veľmi málo striel.
Jindřich: Pozeral som sa na legendárnych bratov Buchholzovcov, päťnásobných majstrov sveta z Nemecka. Videl som, ako sa snažia zmiasť súpera otočkou, a povedal som si, že sa to naučím tiež.
Na tréningu som išiel s loptou dopredu, zabrzdil som, otočil sa a išiel proti smeru. Naučil som sa veľmi rýchlo meniť smer útoku.
Súperi išli so mnou, ja som sa k nim otočil chrbtom, na druhej strane bol voľný brat a prihral som mu. Ten útok sa nedal zastaviť. Brat bol navyše dobrý strelec, vždy rozmýšľal, kam vystreliť, aby súper na loptu nedosiahol.
Pohádali ste sa, keď sa nedarilo?
Jan: Veľakrát! Prišla ponorková choroba, to bolo strašné. Liezli sme si na nervy, ani sme nechceli spolu hrať. Brat trucoval, vôbec nejazdil, a keď som dostal gól, povedal: „Chytáš ako dorastenec!“ Boli časy, keď bolo naozaj zle, ale vždy sme sa dali dokopy.
Ako to vyzeralo, keď ste sa pohádali, nerozprávali ste sa spolu?
Jan: Nebavili sme spolu ani na tréningu. Tak sme hrali proti sebe, každý si zobral slabšieho spoluhráča.
Ruda hovoril: „Chlapci, bicykle sú drahé, nezničte ich.“ Keď sme išli proti sebe, ani jeden neuhol. Lietali triesky. Ale obísť brata bolo ťažké, takže sme museli podať lepší výkon. Aj takéto tréningy nám dali veľa.
Hrali ste na špeciálnych bicykloch. Vyrábali vám ich na mieru?
Jindřich: Najprv sme dostávali ojazdené bicykle po starších hráčoch a dávali sme ich dokopy. Nové mali len reprezentanti.
Až keď sme získali titul majstrov republiky, dostávali sme raz ročne od cyklistického zväzu dva špeciály, ktoré sa vyrábali v Rokycanoch vo Favorite.
Boli dobré, ale materiálovo nám nestačili. Za rok sme bicykel zničili, ohýbali sme vidlice aj ramená. Museli sme sa naučiť vymeniť galusku, zvládnuť výplet kolesa drôty, boli sme tak trochu aj mechanici.
Jan: Galuska bola vtedy taká drahá, že sa nedala stále kupovať. Keď praskla, rozpáral som ju, vytiahol dušu, zalepil, zašil a nalepil späť na ráfik.
Stratil som tým pol hodiny až hodinu tréningu, ale o to väčšiu radosť som mal, že môžem hrať ďalej. Ruda Hart nám povedal: „Chcete hrať? Tak si bicykle pekne opravte sami.“
A najhoršie bolo, keď sme na tréningu niečo pokašľali, Ruda sa naštval a povedal: „Nabudúce ani nepríďte!“ Dal nám dištanc na jeden tréning. Skoro sme plakali, ale vychoval nás tak, že sme si vážili každý tréning.
Zápasy boli tvrdé a často ste z bicyklov aj spadli. Mali ste vážne zranenia?
Jan: V bránke to bol bežne zlomený prst alebo narazené rebrá. Najhoršie bolo, že Nemci mi z rohu strieľali zozadu do obličiek. Bolelo to, ale nikdy som neuhol.
Neraz som potom močil krv. Človek sa však naučil byť tvrdý. Nemohol som dovoliť, aby mi nejaký Nemec povedal: „Uhni z bránky, dám gól.“
A pády?
Jan: Brat ich mal veľa. Bol extrémne rýchly, tak ho faulovali, ako mohli. Spredu ho zachytili a on, chudák, letel cez riadidlá po celom ihrisku.
Jindřich: Nezdá sa to, ale parkety sú strašne tvrdá podlaha. Snažil som sa vždy ísť do kotrmelca a dať ruku pred seba. Mával som modriny a opuchy, neraz sme museli k lekárovi.
Súperom som potom povedal: „Ak ma faulujete, viem to aj ja.“ Trochu prestali. Raz som mal tesne pred majstrovstvami sveta zlomenú kostičku v zápästí. S dlahou a pevne zaviazanou rukou sme skúšali trénovať ďalej, aby sme nemali výpadok.
VIDEO: Bratia Pospíšilovci na MS v 80. rokoch
Aké ste mali vzťahy so súpermi? Za Spolkovú republiku Nemecko dlho hrala dvojica Flakus – Bernais, neskôr bratia Steinmeierovci.
Jan: Rivalita bola vždy. S Flakusom a Bernaisom sme dobrý vzťah nemali. Flakus bol chlap ako hora, hovoril som mu gorila, a mal poriadnu šupu.
So Steinmeierovcami to bolo oveľa lepšie. Po turnaji povedali: „Chlapci, ideme do hotela a kúpime prepravku piva.“ Sadli sme si na chodbu a dali si pivo. Prišiel Ruda a hovorí: „Môžete, ale len toľko ako súperi, nie viac.“ So Steinmeierovcami sme boli aj v Amerike.
Jindřich: Aj hráči z Francúzska, Rakúska či Švédska za nami po turnaji chodili. Po anglicky sme nevedeli, trochu po nemecky, tak sme sa dohovárali rukami. Pochopili, že Pospíšilovci hrajú tvrdo, ale po zápase nemajú nosy hore a porozprávajú sa. To bolo cenné.
Spomenuli ste Ameriku. Boli ste tam na nejakej exhibícii?
Jan: Pozvali nás spolu so Steinmeierovcami na cestné preteky v Colorade. V cieľovom priestore sme hrali bicyklebal na asfalte, ale jemne a bez brzdenia, aby sme nezničili galusky.
Dvakrát sme vystúpili aj v hale, prišlo asi tritisíc divákov, bolo plno. Američania kričali a strašne sa im to páčilo. Chceli začať hrať bicyklebal, ale napokon nezačali.
Prečo sa bicyklebal vo vašej ére nerozšíril do ďalších krajín, napríklad do Poľska či Sovietskeho zväzu?
Jindřich: Nikto o to nemal veľký záujem. Hrávali aj východní Nemci, ale jeden z nich raz zostal vo Švajčiarsku a ich družstvo už potom nesmelo na šampionáty vycestovať. Zostali sme jediný socialistický štát. Dnes je to iné, hrá sa v Hongkongu, v Japonsku aj v Arménsku.
Jan: Aj Slováci hrajú.
Hralo sa za vašich čias aj na Slovensku?
Jindřich: Bola to čisto záležitosť Moravy a Čiech. Na Slovensko sme sa však dostali, pred majstrovstvami sveta sme mali sústredenie na Štrbskom Plese.
Raz sme v miestnej telocvični pripravili večer pre horolezcov a zimných športovcov, kde sme im ukázali, čo je bicyklebal. Mohli sa na bicykloch aj povoziť, aby zistili, aké je to ťažké. Niektorí inštruktori horskej služby a lyžiari tam na nás spomínajú dodnes.
Jan: Tie dva týždne na Slovensku boli nádhera. Ráno 30 kilometrov na bežkách, popoludní na zjazdovku a večer do haly.
Mali sme so sebou skladacie bránky a hrali sme ešte bicyklebal. Neraz sme už nevládali, ale Rudy Hart nepovolil. Takú prípravu sme už nikdy nemali a žili sme z nej celý rok. Vďaka Slovensku sme na tom boli dobre.
Za najťažšie obdobie považujete roky 1982 a 1983, keď vás zo zlatej pozície odsunuli bratia Steinmeierovci. Druhé miesto sa v Československu niektorým málilo.
Jan: Striebro sa nepočítalo. Už boli reči, aby sme to nechali, že sme starí. Mali sme na to, ale prišli smolné dni.
Nad Steinmeierovcami sme viedli tuším 4:1 a prehrali sme 4:5, to sa nám bežne nestávalo. Už nás odpisovali, aby sme pustili mladých. Ale brat povedal jasne: „Nech si to vybojujú a môžu ísť na majstrovstvá sveta.“
Jindřich: Náš tréner bol vtedy aj reprezentačným trénerom a povedal: „Nikomu nenadržiavam. Na majstrovstvá sveta pôjdu vždy majstri republiky.“ Visel nad nami Damoklov meč.
Titul majstrov republiky sme získali, ale na majstrovstvách sveta sme aj v roku 1983 skončili druhí. A nikto to nebral. Buď ste majstri sveta, alebo nič. Nezľakli sme sa a prešli sme na trojfázový tréning, hoci sme už mali okolo štyridsiatky.
Rýchlosť sme nahrádzali technikou. Mali šiesty zmysel, v podvedomí som vedel, kde brat je a kam mám prihrať. Titul sme potom znovu získali. Keby sa to nepodarilo ani na tretí raz, už by sme nereprezentovali.
Hrali ste po štyridsiatke proti súperom o generáciu mladším. Museli ste zmeniť prípravu?
Jan: Pritvrdili sme. Hrávali sme skoro každý deň, cez víkend sme štartovali na turnaji. Pred majstrovstvami sveta sme si dali týždeň oddych.
Keď nemáte problém s kondíciou, môžete ukázať svoju hru. Brat to vpredu nemal ľahké, nemal čas zastaviť sa. Ja som stál v bránke, ja som mal pohodu.
Jindřich: Jeden polčas trvá sedem minút. Zdá sa to málo, ale keď treba zabojovať, je to tvrdá práca. A na turnaji nie je iba jeden zápas, bývalo ich aj päť. Tam sa ukáže, či to v sebe máte.
Osemkrát ste boli v desiatke ankety Športovec roka a v roku 1979 ste ju vyhrali. Ako vás brali futbalisti, hokejisti či atléti?
Jan: Nemali problém s tým, že hráme „len“ kolovú. Cenili si, koľkokrát sme vyhrali majstrovstvá sveta. So všetkými sme boli kamaráti. Bugár, Daněk, Železný, to boli ľudia, na ktorých človek nezabudne, a všetci nám fandili.
Čo ste vedeli z popularity vyťažiť? Odložili vám aspoň v zelovoci banány alebo ste nemuseli čakať v poradovníku na auto?
Jan: Niečo sa dalo. Keď sme potrebovali auto, zohnalo sa, hoci to nebolo jednoduché. Mali sme známych, ja som chodil k mäsiarovi Pepovi, ktorý ma zobral dozadu a vždy mi nejaké mäso odložil. Nevýhoda bola, že ste boli príliš známi a ľudia sa na vás veľa pozerali.
Dávali sa za tituly finančné prémie?
Jan: Za prvý titul majstrov sveta v roku 1965 sme dostali 5 000 korún, to si pamätám ako dnes. Odmeny sa podpisovali tak, že ostatné kolonky prikryli papierom a vy ste videli len tú svoju.
Neboli vysoké. Raz nás však pozval predseda vlády Lubomír Štrougal, ktorý športu naozaj fandil, a dal nám 20-tisíc. To sme žasli.
Bol tam vtedy aj šéf ČSTV Himl a chcel sa baviť so Štrougalom o olympiáde. Štrougal vstal a povedal mu: „Vieš čo, teraz tu mám Pospíšilovcov, na teba nemám čas.“ To sa mi strašne páčilo.
Odišli ste na vrchole v roku 1988 po zisku 20. titulu v Ludwigshafene. O rok ste k titulu majstrov sveta priviedli nástupcov Bergera s Kratochvílom a potom ste odišli trénovať do zahraničia. Nebáli ste sa, čo budete po kariére robiť?
Jindřich: Po skončení kariéry som dostal od cyklistického zväzu ponuku prevziať reprezentačné dvojice, lebo s nami skončil aj Rudy Hart.
Prisľúbil som to, všetkých hráčov som poznal. Začali sme pripravovať Bergera s Kratochvílom a chlapci boli spokojní.
Z Favoritu Brno sa však začali ozývať, že reprezentačným trénerom by mal byť ich oddielový tréner, môj bývalý partner Jarda Svoboda. V takom ovzduší sa to nieslo celý rok.
Na majstrovstvá sveta som išiel ako reprezentačný tréner a zobral som so sebou aj brata. Obaja sme sa snažili chlapcom poradiť čo najlepšie a titul získali.
Keď sme sa vrátili, v novinách boli veľmi nevkusné články: Pospíšil nič nedokázal, najväčšiu zásluhu na titule má Jarda Svoboda. Povedal som Janovi: „Počúvaj brat, tu nám pšenica nepokvitne.
My nechceme bojovať, chceme chlapcom odovzdať to najlepšie, čo vieme. Keď nemôžeme, odstúpime.“ Brat napísal do Švajčiarska, ja do Rakúska a záujem prejavili obe krajiny. Asi o pol roka sme tam začali ďalšiu kariéru.
Zostala láska k bicyklu v rodine?
Jan: Obaja moji synovia hrali bicyklebal. Starší bol juniorským majstrom Európy, mladší hral ešte vo Švajčiarsku, ale pre prácu to nechal. Dnes už žiadny Pospíšil bicyklebal nehrá, ale starší má biznis s bicyklami.
Jindřich: Ja mám dve dcéry a tie sa venovali krasojazde. Najväčší úspech prišiel, až keď som skončil s trénovaním. Dcéra Jana získala na majstrovstvách sveta bronzovú medailu a veľmi ma to potešilo.
Sledujete bicyklebal aj dnes? Spomenuli ste Slovákov, len doplním, že na solídnej úrovni hrá dvojica Ján Holár, Martin Kobeš z Kolárova. Ako sa tento šport zmenil?
Jan: Dnes takmer všetci okrem Rakúšanov hrajú do polovice ihriska a vracajú sa s loptou. Útoky sú pomalé, je to zdržiavacia taktika a nie je to divácky atraktívne.
My sme si s bratom dali tri prihrávky a strieľalo sa. Rakúšania hrajú otvorený bicyklebal a aj sa im darí. Treba hrať dopredu.
Jindřich: Na bicyklebal sme nezabudli. Sledujeme, ako sa darí chlapcom v Česku, a občas sa zájdeme pozrieť na turnaj. Predvlani sa stali juniorskými majstrami sveta, takže kolová nezanikla, stále žije.
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