Hokejisti HK Nitra a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.11.2026 o 18:00
23. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 23. kola stretne HK Nitra a HC Slovan Bratislava.
Sledovať budeme súboj o dôležité body. Nitra sa po slabšom úvode ročníka postupne zdvíha naprieč ligovou tabuľkou, kde jej aktuálne patrí 6. pozícia so ziskom 36 bodov. Ťahá pritom sériu štyroch výhier, ktorú odštartovala vo Zvolene, následne zdolala Trenčín, Spišskú Novú Ves aj Prešov.
Slovan sa aktuálne nachádza na 3. mieste so ziskom 44 bodov, pričom ťahá rovnako sériu výhier – tentokrát až päťzápasovú. Po triumfe s Trenčínom porazili Bratislavčania aj Spišskú Novú Ves, Banskú Bystricu, Prešov a naposledy po predĺžení aj Liptovský Mikuláš.
Sledovať budeme súboj o dôležité body. Nitra sa po slabšom úvode ročníka postupne zdvíha naprieč ligovou tabuľkou, kde jej aktuálne patrí 6. pozícia so ziskom 36 bodov. Ťahá pritom sériu štyroch výhier, ktorú odštartovala vo Zvolene, následne zdolala Trenčín, Spišskú Novú Ves aj Prešov.
Slovan sa aktuálne nachádza na 3. mieste so ziskom 44 bodov, pričom ťahá rovnako sériu výhier – tentokrát až päťzápasovú. Po triumfe s Trenčínom porazili Bratislavčania aj Spišskú Novú Ves, Banskú Bystricu, Prešov a naposledy po predĺžení aj Liptovský Mikuláš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.